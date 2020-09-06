歌影視播配音瓣瓣掂 《舊歡如夢》唱到街知巷聞

【明報專訊】人稱炳哥的譚炳文是多元化演員，歌、影、視、播及配音等範疇都有涉獵。炳哥生於小康之家，有6名兄弟姊妹，父親曾經營珠寶金行。炳哥於1950年代開始配音工作，加入麗的呼聲，由主持節目到進軍配音界。他其後向幕前發展，1964年演出首部電影《改造小姐》，表現不俗獲力捧。不久他辭去播音員工作，投入拍電影。他曾經營廣告公司，又自組「譚氏影業」公司。成名後，炳哥演而優則唱，推出過逾30張黑膠唱片，當中包括唱到街知巷聞的《舊歡如夢》、《禪院鐘聲》、跟李香琴合唱的《你回來吧》等，李克勤都曾翻唱過《舊歡如夢》。

炳哥1960年代尾加入無綫做藝員及配音員，1975年無綫開辦配音訓練班，炳哥是導師之一。1991年炳哥轉投亞視，8年後重返無綫繼續演員和配音員工作。炳哥演過無數電影及電視劇，電影作品有《七擒七縱七色狼》、《學府新潮》等，電視劇有《京華春夢》、《風雲》、《網中人》等。

《大鄉里》電視拍到電影

炳哥與李香琴在《歡樂今宵》演出短劇《大鄉里》大受歡迎，之後拍了多部《大鄉里》系列電影。2014年炳哥獲頒發終身成就獎，同年在無綫《萬千星輝頒獎典禮2014》榮獲「萬千光輝演藝人大獎」，肯定其在演藝圈的付出及貢獻。

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