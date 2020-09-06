薛家燕聞噩耗爆喊 讚炳哥敬業樂業

【明報專訊】譚炳文（炳哥）昨日突然傳來離世消息，震驚娛樂圈，不少圈中好友感愕然及傷感。跟炳哥相識數十年的薛家燕、汪明荃、胡楓、羅蘭、杜琪峯及丁羽等都感惋惜。

薛家燕對於相識近50載的炳哥離世極度傷心，昨日她在新城電台做節目後受訪時眼泛淚光，以紙巾拭淚。她表示不知炳哥患肺癌，只知他肺有事，一直以為是心臟及腰骨不好，她收到消息接受不到，大喊一場。她讚炳哥好有心，近兩年每日會傳短訊以早安向她問好，打風時又叮囑她小心。早前炳哥說要入院檢查，為未能傳短訊給她說不好意思。她曾想到醫院探望，但疫情嚴重，炳哥女兒說不太方便，突然收到這消息好難過，但聽說炳哥走時安詳。數月前她請炳哥亮相《流行經典50年》唱《舊歡如夢》，炳哥好畀面，把聲仍好靚。她讚炳哥敬業樂業，是演藝界人才，貢獻良多，配音方面出色，為他感驕傲，好掛念他。

汪明荃︰帶給大家好多歡樂

汪明荃聽到炳哥去世消息感突然，好難過。昔日她與炳哥做《歡樂今宵》及拍劇集，炳哥帶給大家好多歡樂，炳哥在演藝各方面都好叻，又是配音王，把聲好靚。近年大家少聯絡，有時炳哥與女兒看粵劇才見到面。

胡楓（修哥）傷感說與炳哥是逾60年的老朋友，有很多相處的難忘事。他知炳哥近日身體差，但不知患肺癌，有透過炳哥女兒問候。羅蘭愕然說又少一個老友，因疫情很久沒約朋友見面。丁羽表示與炳哥在1950年代麗的呼聲時已認識，相交60多年，他感慨說：「又一個老友走了！日前朱日紅走了！」他最佩服炳哥永不言休的精神，病癒後仍堅持返工，真的估不到。

杜琪峯感惋惜︰一路好走

杜琪峯跟炳哥相識45年，亦師亦友。他當年在無綫做副導演時與炳哥合作，他讚炳哥的專業認真，經常幫忙他，讓他專心拍攝。他稱炳哥喜歡吃，經常帶他吃好東西，炳哥離開好惋惜，希望炳哥安息，一路好走！

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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