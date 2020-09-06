林依晨讚老公有擔當不排除生B 柯震東歷低潮變穩重：愛情不是必需品

柯震東於2014年爆出跟房祖名一同吸食大麻，即時重挫演藝事業，當時正待上畫的《打噴嚏》遭無限期押後，前者在記者會上哭着承諾不再吸毒。（資料圖片）

【明報專訊】柯震東與林依晨主演、改編九把刀同名小說的電影《打噴嚏》封塵6年，終於可重見天日。柯震東剖白走過了2014年人生低潮，發現自己熱愛演藝工作，現在事業大過找對象的決心，就連林依晨也感受到柯震東變得穩重，她又自認成為人妻後已放慢腳步，探討生育課題。

《打噴嚏》封塵6年終見天日

柯震東2014年爆出在內地吸食大麻事件，導致演藝工作受挫，早前他終於透過與父親共同開設的公司買回主演電影《打噴嚏》版權，讓舊作面世，奈何又遇上新冠肺炎疫情肆虐，一波三折，除了香港映期一改再改，宣傳工作也受阻。現在戲院重開，《打噴嚏》確定在9月10日（周四）上映，柯震東與拍檔林依晨未能來港為電影造勢，只能接受電郵訪問，分享經歷和感受。

柯：曾想放棄做演員

面對人生路上的不如意，柯震東曾想過放棄做演員，不過沉澱過後，學會接受和積極面對，他說：「好的、不好的人生經歷，都是曾經走過的路。」他表示仍然很喜歡這行業，好開心復工後遇到不同類型的電影演出，當中偏藝術類型的也有，獲不少挑戰，「以前工作量大，看完劇本、跟團隊討論完就接下工作，一部接一部。現在工作量沒有那麼多，故幕前幕後的工作都會參與」。

拍檔林依晨相隔6年再為該片跟柯震東碰頭，她稱見證柯震東成長，「我覺得經過這段時間，他也沉澱不少，變得穩重，但熱情仍然在，挺好的」。她稱柯震東和導演九把刀之前合作電影《那些年，我們一起追的女孩》好成功，所以能跟他們合作非常榮幸，難忘在現場目睹柯震東拚命演出，「他有很多的拳擊、武打戲，我提早到場會看到，覺得他很辛苦，若不熱愛電影，應該忍受不了那種疼痛」。林依晨又自爆是九把刀書迷，尤其對他撰寫的愛情小說最感興趣，當接到他的劇本便研究怎樣演繹，把「九把刀式」的女主角演得更有味道，「我練習了好多次，才找到屬於『心心姐姐』的打噴嚏小動作」。

「與九把刀唇齒相依」

柯震東感恩獲九把刀賞識和疼愛，認為彼此有着唇齒相依的關係，他笑說：「無論大小問題，九把刀都會開導我，畢竟他人生經歷多，知識淵博，而且他每部戲也會盡量幫我想一個角色，給我工作。我覺得他也蠻需要我，可能只有我能聽得懂他吧。」談到跟林依晨合作，他透露感覺特別：「大家相處之後，發覺她溫柔外表下很健談，當她演一些情緒戲時爆發力很強，我們拍沉重戲分，很快一兩次就收貨，所以我覺得遇到好對手很幸運。」

柯震東戲中飾演的王義智，為了童年已愛上的心儀對象莊心心（林依晨飾），下定決心苦練拳擊成為「不倒俠」。兩人笑言拍攝時勾起年輕時的戀愛經歷，柯震東笑說：「我暗戀過蠻多人的，讀高中的時候，試過連續半年幫女生買早餐，當年有成功的。」

29歲柯震東不諱言仍對愛情抱有「粉紅泡泡」幻想，不過愛情觀有所改變，「人生閱歷多了，事業上會給自己一些期許和壓力，以前會需要有愛情滋潤，覺得是必需品！現在想做的事情太多、太忙了，變得沒有那麼依賴愛情」。他曾定下28歲結婚目標，可是未能如願，唯有順其自然。

林：我是浪漫又實際妻子

林依晨談到拍該片時還未結婚，感受到角色心心在選擇另一半時的掙扎，皆因當時她也在那個交界點上，最後自己都決定結婚，「拍這部戲時，有將現時老公代入男主角，他是個蠻有擔當的男生，跟男主角一樣勇敢，我覺得勇於承擔這個特質，在男孩子身上特別重要」。

林依晨自認是浪漫又實際的妻子，對食衣住行育樂也講究，希望實際去操作和體會，從中找出樂趣。問到結婚6年，可有計劃生孩子？她說未有定案：「過去這兩年我已放慢腳步，多些時間放在生活上，不過每人都有自己的生命規劃，不打算有小朋友的話當然不用勉強，別人也沒權干涉，但如果真的想要，還是要尊重大自然的法則，把握時間吧！」

記者：鍾一虹