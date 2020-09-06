初戀男友洪卓立 湯怡公開拍拖11年分手原因

【明報專訊】湯怡入行14年，最近在無綫劇集《反黑路人甲》演出獲不少好評，她接受商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，稱希望能像好友陳家樂一樣，憑角色入屋，讓多些人認識。她回想初入行時曾學唱歌，並獲安排試音做歌手，試唱鄧麗欣的《電燈膽》，最後公司覺得不要拿出來丟架。由於她性格內向怕醜，不懂爭取機會，試過大半年零工作沒收入，多次想過轉行，並定下25歲限期，結果限期前有機會拍劇，演戲機會多了，讓她愛上演戲。

湯怡與洪卓立曾被喻為圈中金童玉女，前年突然宣布結束11年情，她首次披露洪卓立是她的初戀，雖中三時曾與向她示愛的男生走在一起兩三個月，但無拖手，洪卓立是她首次正式拍拖的對象，最初印象洪卓立比她更怕醜，容易臉紅，但對方是很體貼的男生，發高燒時會買藥給她。

湯怡否認英皇棒打鴛鴦，兩人分手前坦誠商量達一年，拍拖長時間一定有問題存在，那時她又到了30歲，會想將來，想大家的事業，或者分開各自去衝，對雙方的成長會更好。中間試過磨合及改善，最後決定忍痛分開。他們再見亦是朋友，湯怡感激洪卓立多番為她護航。她單身兩年，有追求者，但現在事業行先，感情事隨緣。

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