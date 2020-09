【明報專訊】黃日華太太梁潔華今年5月病逝,黃日華與女兒黃芷晴傷心難過,互相扶持走出傷痛。前日是黃日華的59歲生日,黃芷晴為父親準備足球主題的生日蛋糕。黃日華捧着蛋糕展露燦爛笑容,牆上有3張他與梁潔華的恩愛合照,黃芷晴在社交網留言說牆上是父親的作品,相當有心思,她祝父親生日快樂,身體健康,開開心心!

雖然今年黃日華沒有太太陪伴身邊過生日,但太太永遠活在他心中。黃芷晴亦分享了一張1993年她與母親寫給黃日華的生日卡,當年卡上寫了:「We love you and hope you have a bright future!」圈中好友張繼聰、胡杏兒、陳自瑤、莊思敏等都祝賀華哥生日快樂。

娛樂組