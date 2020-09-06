Aaron Carter加盟成人網 直播不文騷 表演腳趾剝蕉皮

Aaron Carter是1990年代末的偶像歌手，曾有不少粉絲，近年行徑怪異，負面新聞不斷，他前日宣布在成人網直播演出。

【明報專訊】1990年代末出道的美國偶像歌手Aaron Carter患有躁鬱症，近年見報都是負面新聞居多，譬如去年他被兄長Nick Carter入稟法院禁止接近其妻兒。Aaron日前再有新消息，他更新社交網聲言會在美國時間本月4日在成人網站CamSoda開Live，還貼出一張掀起上衣露出結實肌肉的照片。

Aaron Carter日前更新社交網，向50萬追隨者表示，將於美國時間本月4日凌晨零時（香港時間昨日中午），首次在成人網站CamSoda直播演出，除有自慰等不文鏡頭外，又會表演用腳趾剝開蕉皮，再以誘惑姿勢品嘗蕉肉。據網站PageSix報道，Aaron未婚妻Melanie Martin今年初亦曾在CamSoda演出，當時Aaron並不認同，為何現在又改變主意，甚至親自上陣，報道未有詳述。不過Aaron昨晚忽然把社交網轉為私人帳號，未知是否跟在CamSoda的演出有關。

Aaron Carter是1990年代末出道的偶像歌手，去年自稱患有焦慮症、躁鬱症、精神分裂及多重人格障礙等精神病。Aaron胞兄是Backstreet Boys成員Nick Carter，去年9月兩人鬧不和，Nick入稟法院，禁止Aaron 接近他的妻兒，原因是對方威脅要殺死其妻Lauren Kitt及腹中嬰兒。Aaron當時否認有關指控，又表示兄弟倆已有4年沒見面。

Aaron Carter又自爆10歲至13歲曾被胞姐Leslie性侵，後者2012年因濫藥逝世，終年25歲。去年9月，Aaron的孖生姊妹Angel亦向洛杉磯法院申請禁制令，阻止Aaron接近她跟夫婿Corey Conrad及女兒Harper方圓100碼範圍之內。據報二人通電話時，Aaron曾揚言要對Angel不利。

Young B公開露股照

提起怪異行為，韓國音樂比賽節目《高等Rapper》冠軍Young B（梁洪元），昨日凌晨在社交網Instagram上傳露股及躺在公路吸煙等照片，惹來熱議。不少網民留言叫他刪除照片，質問他是否喝醉，還有網民取笑他是「蠟筆小新」。不過現年21歲的Young B似乎不覺得有問題，甚至反問網民是否不認識前美國職業摔跤選手Shawn Michaels，聲稱後者亦曾在比賽當眾露股。

相隔數小時後，Young B再上傳多張奇怪照片，相中他蒙着面，凌空用腳撐着門框玩電腦，並留下4個令人費解的表情符號。韓媒引述法律界人士稱，Young B上傳露股照，可能已觸犯法例，最高刑罰要面臨1年有期徒刑或1000萬韓圜（約6.5萬港元）罰款。