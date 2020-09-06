【開箱】《遠漂》太空媽遙距教女 國家英雌拒出櫃

【明報專訊】今年5月底《男女單打戰》史提夫卡維（Steve Carell）主演的《太空部隊》（Space Force）在影視串流平台Netflix上架，故事講述美國要成立第6軍種「太空部隊」，計劃2024年將人類送上火星，並統治宇宙，史提夫卡維飾演四星上將負責這重任，該劇搞笑為主，口碑和收視都不似預期；Netflix本月4日推出的新劇《遠漂》（Away），再玩火星之旅橋段，講述來自5國的菁英太空人，展開為期3年的旅程，為人類踏上火星創造歷史，但會否重蹈《太空部隊》覆徹？

希拉莉絲韻扮演指揮官

跟《太空部隊》一樣，《遠漂》台前幕後的陣容不弱，兩屆金像影后希拉莉絲韻（Hilary Swank）飾演執行這次火星任務的美國指揮官；新版《蝙蝠俠》導演麥維斯（Matt Reeves）擔任執行監製，另一監製、《血鑽》愛德華施域（Edward Zwick）更親自執導第一集。

《遠漂》全劇10集，講述火星之旅計劃由美國、英國、印度、俄羅斯及中國的太空人聯手，他們接受兩年訓練，並由美國女太空人Emma擔任指揮官，其餘成員繼有宇航經驗豐富的俄羅斯人Misha、看似玩世不恭的印度太空人Ram、宇航經驗欠奉的英國植物學家Kwesi，以及代表中國征空的女化學博士Lu。

故事圍繞希拉莉絲韻扮演的Emma，她的丈夫Matt本是太空菁英，奈何女兒Alexis出生沒多久，他被診斷患有遺傳腦疾，升空資格被毁，他轉而擔任太空總署（NASA）工程師，留守控制室。第一集講述出發到火星之前，在月亮的太空基地，由於Kwesi經驗不足，引發火警，Emma當機立斷脫下身上衣物撲救，卻不知道化學物質令火勢更大，及後由化學知識廣博的Lu及經驗豐富的Misha解決危機，事後衆人被獨立調查。Lu和Misha認定Emma欠領導才能，Ram和Kwesi卻力撐她，一度引發換走Emma的危機。此時Emma丈夫Matt忽然中風送院，正讀中學的女兒Alexis嚇得大哭，要求媽媽立即回到身邊。啓程在即，登陸火星是千載難逢時機，陷於兩難的Emma，下定決心返回丈夫和女兒身邊。不過手術後Matt沒生命危險，他醒來時氣若游絲的，要求Emma繼續火星之旅，就這樣Emma和並非完全信任她的組員出發。

之後每一集，這群太空菁英都會遇到難題，從中了解每個人的背景。航行中有啓動能源的裝置故障，Emma必須跟懷疑她能力的Misha到太空船外修理，結果從這次合作中，兩人化解了恩怨。另一方面，留在地球的Alexis和Matt牽動着Emma，Matt活下來，但下肢活動能力似乎難以恢復；沒父母在身邊的Alexis，加上青春期的躁動，令她跟父母的關係產生了微妙變化。Emma關愛女兒，只能透過衛星電話，但距離地球愈遠，時差愈來愈長，鞭長莫及，在十萬九千里外的Emma經常陷於痛苦中。Misha就以過來人身分向她說，當太空人難免犧牲家庭。這時Emma才知道他由於經常在外，即使年輕妻子彌留，也沒能在身邊，當時女兒尚年幼，卻未能多陪伴，所以兩人感情一直不睦。

另一集，代表中方的控制室人員Mei被調職，Lu得悉後情緒激動。此時傳聞四起，說已婚有孩子的Lu，跟Mei有同性私情，所以Mei才會被調走。在太空艙Ram、Kwesi和Misha私下討論這事，「被出櫃」的Lu大發雷霆，更認定是Emma爆料。及後Emma把爆料的後備太空人Jack教訓一頓，又替Lu找來沒監控的衛星通訊頻道讓她跟Mei聯絡， 各人總算放下心結。及後Ram患傳染病命危，衆人同心協力救他，顯得更團結一起。

國際關係的隱喻

此劇不是科幻巨製類型，反而較側重各個角色的感情聯繫，譬如Lu與Mei的禁忌之戀，雖然跟丈夫沒感情了，但不能跟一個女的有婚外情，「丟他的臉」；作為國家英雌，更不能丟國家的臉。到最後Lu向Mei的承諾，也只是待她兒子長大成人後，才能去找她。這安排是刻意要符合華人的保守印象嗎？值得一提的是，扮演Lu的是曾演出《如懿傳》、《末代皇帝溥儀》、《宋家皇朝》的華裔女星鄔君梅，演Mei的張瑀希則是台灣出生的加籍女演員。

《遠漂》開首時，俄羅斯和中國都對美國女人領導的太空團隊不信任，反而英國和印度都信服Emma，這是編劇對於刻下國際形勢的隱喻嗎？不過劇情發展下去，還是強調合作才能達到登陸火星的共同目的；另外又用了不少篇幅描述Emma是好領袖，譬如她未必學識最淵博、經驗最豐富，但臨危不退，有難先上前解決，才是優秀領袖的應有條件。這也是編劇在暗讚Emma所代表的美國嗎？