肥媽盼當謝嘉怡契媽 謝父自爆54歲任職廚師

【明報專訊】應屆港姐冠軍謝嘉怡由肥媽（Maria Cordero）提名參選，前晚肥媽在社交網直播教煮餸，這次地點不是她家中廚房，而是無綫電視城8廠，謝嘉怡與父親擔任嘉賓。謝爸爸外貌年輕，曾被誤會是謝嘉怡男朋友，他自報年齡54歲，在英國做廚師，最初煮中餐，後來轉做快餐。肥媽取笑謝嘉怡最愛食排骨及叉燒，於是改她花名「排骨妹」。肥媽特別煮糖醋骨，謝嘉怡食得津津有味。

感激謝父當年照顧車禍兒子

肥媽被讚做謝嘉怡提名人好有眼光，她自言主要看對方有否觀眾緣，像鄰家女孩。肥媽有契仔陸浩明（6號），她說想收謝嘉怡做契女，笑言6號多個妹，以後她身邊有6號又有8號（謝嘉怡港姐編號），她亦可以跟謝嘉怡一起做節目或宣傳不同產品。謝嘉怡透露想拍劇，肥媽說最重要學好廣東話。謝爸爸表示支持，說女兒學過戲劇，有表演天分。肥媽讚謝嘉怡很乖女，跟爸爸周圍去，日前到同鄉會探訪鄉親。

節目尾聲肥媽自爆跟謝嘉怡父親的淵源，她握着對方的手說感謝，有點激動說1994年，當年她的兒子19歲，在英國撞車受傷，幸獲謝爸爸照顧，每日煮飯給他吃。肥媽未說完，已忍不住落淚。

娛樂組