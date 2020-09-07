吳雲甫健身室重開 積極教班掙奶粉錢

【明報專訊】第三波新冠肺炎疫情有稍為放緩迹象，政府逐步放寬限制社交距離的措施；健身中心停業50多日後於上周五（4日）解禁，在有條件下重新開放營業。曾參加香港先生選舉、現職健身教練的吳雲甫（Owen），與瑜伽導師太太Jackie合營的健身室關閉期間，暫停教班，收入受影響。為迎接約兩個月後出世的囡囡，他們積極樂觀面對，希望逐步回復正常，學員有信心回來上堂。

太太拍大肚寫真

Owen在Studio重開前和上周五首日復工，特別把室內環境及所有用具用酒精消毒，確保衛生，又加設自動定時噴霧消毒機，每堂課前後都會徹底消毒地方和用具，晚上有清潔姨姨再全部地方吸塵和打掃一次。他說：「因為所有人上堂全程要戴口罩，有後備口罩和支架提供。我第一日復工開班，暫時一對一為主，之後就算上團體班，都有限度3人以內，變小班教學形式。太太懷孕31周，有繼續教瑜伽，她戴口罩是辛苦少少，好彩部分可以口述動作，然後在旁輔導學員，不需全程示範。」Owen表示重開3日，每日僅3至4堂課，每堂一小時，暫時未能與之前繁忙時段相比，但有信心慢慢會回復正常。

身為準父母的Owen和Jackie早前找朋友為他們拍攝大肚寫真留念，造型搞笑為主，戴BB口水巾，又拿囡囡的超聲波相一家三口合照。他影相前一星期刻意操弗，他們好滿意照片效果。

記者：林蘊兒