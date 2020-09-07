太保首拍港劇提點新人尊師重道 陳卓賢熒幕初吻獻盧慧敏感尷尬

【明報專訊】影帝影后級人馬太保、吳家麗、葉童參演ViuTV原創劇《無限斜棟有限公司》，昨日聯同一班新晉演員，包括MIRROR成員陳卓賢（Ian）、沈殷怡與盧慧敏等出席開鏡拜神。今次是太保首次拍港劇，劇中他帶亡妻屍體睇戲，演人妻的吳家麗與第三者發展sheshe戀；Ian獻出熒幕初吻，令人期待。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

太保劇中飾演大廈業主，為完成愛妻遺願，帶對方屍體看電影及唱歌，他說只是純粹表達對亡妻的情感，並無靈異成分。吳家麗則墜入不尋常三角戀，老公委託人調查她有否出軌時，發現她有名同性愛人，她說：「對老公是感情，新的就帶給我刺激感，要在兩者間抉擇，今次不再演大家姐角色，是講女人心。（可有女女親熱戲？）講我跟一名外籍傭工發展感情，靠眼神和內心戲表達，這比玉帛相見更難。」

與一班後生演員合作，太保跟吳家麗可有傳授兩招演戲心得？二人笑稱他們也當過新演員，太保說做個榜樣，讓後生演員看到謙虛和尊師重道，他說：「像我對師父午馬那樣尊重，有這樣的概念便會成功，新演員每年都有，對手也很多，要執生，不易的，希望他們努力做到，祝福他們。」

Ian寧咀黃定謙

飾演私家偵探的Ian，幫人解決奇難雜症，連追女仔都關他事，不過他笑稱現實的追女仔經驗應該幫不到他。Ian自爆最擔心與女主角盧慧敏的親熱戲，有點尷尬，是他的熒幕初吻。有很多親熱戲？他笑言：「都是適可而止，我自細讀男校，如果同黃定謙惜反而沒那麼尷尬。不過拍完《男排女將》後，大家都想我除衫，這套都要，現在要keep住操。」與多名前輩合作，Ian坦言有一定壓力，但不會因此過分緊張，會放鬆去演，希望從中學習，導演叫他抱玩的心態，首次拍喜劇，自覺都幾有喜感。

沈殷怡收起性感演癲婆

沈殷怡飾演叛逆、任性和會報仇的女子，性格瘋癲，與陳桂芬有段母女情。可需要性感？她笑說：「完全不用，可能我黐線很好看呢。」又笑稱為配合黐線形象，劇中會以很頹廢的家居裝示人，例如T恤、短褲和拖鞋，頭也不梳，十分期待，她說：「今次沒有感情線，有點可惜，我想找個高瘦白淨和哨牙，因我有少少哨，如果另一半都是哨牙，就會顯得我沒那麼哨。」

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