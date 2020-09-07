【開箱】岩井俊二《你好，之華》水土不服 《最後的情書》浪漫不再

【明報專訊】同樣是岩井俊二執導，同一個故事，兩年前上映的《你好，之華》，周迅、秦昊擔正，把大連拍成北海道的模樣，感覺卻很離地；上周四在港上映的《最後的情書》，岩井俊二回到老家仙台，即使故事還是有點說不通，至少那種恬靜，還會拿出紙筆書信往來的細膩，比較可信。

再見舊同學

據說《最後的情書》是《情書》續集；一開場同樣是喪禮，未咲病逝，妹妹裕里（松隆子飾）帶着女兒颯香（森七菜飾）和兒子致祭，颯香央求母親讓她留下來，跟隨外祖父母居住的未咲女兒鮎美（廣瀨鈴飾），一起度過暑假。離開前，鮎美把母親的舊同學聚會邀請卡交到裕里手上。裕里本來想出席時交代姊姊的死訊就離開，沒料到大家把她誤認為未咲，並重遇中學時代暗戀的師兄鏡史郎（福山雅治飾）。兩人交換了電話，孰料鏡史郎第一個短訊就是說仍然愛她，裕里丈夫（庵野秀明飾）看到氣得把手機掉進浴缸。裕里於是展開跟鏡史郎的書信往來，卻沒有留下地址。

鏡史郎把對未咲的感覺都寫下來，並寄到她的娘家，在那裏生活的颯香和鮎美好奇，為什麽母親已逝，還有信件寄來，於是拆開來看，並逐一回信。原來鏡史郎曾在仙台讀書，轉學生只念一個學期，在課外活動中認識了裕里，卻對未咲一見鍾情，寫了很多情書給她，都被暗戀鏡史郎的裕里截下來。最終鏡史郎揭發裕里根本沒把信件交給未咲，責怪她期間，裕里趁機告白卻不果。

鏡史郎得悉未咲早逝，十分傷心，他告訴裕里兩人在大學重遇，並曾經拍拖，可惜後來未咲移情阿藤。裕里說姐夫阿藤毁了家姐一生；某天鮎美來找她，臉上都是瘀青，她央求裕里要救媽媽，到未咲家時發現她已被折磨得不似人形，阿藤說要外出購物，卻一去沒再回頭。自此未咲多次自毁，最終一次在森林裏了結生命。裕里說，家人覺得對外人說未咲自殺好像不大好，所以都稱她久病不治。

拍少女高手

鏡史郎尋找未咲過去的足迹，包括到她婚後的寓所，見到一名懷孕女子，原來她是阿藤現任女友，獲引領見到阿藤一面。後者自認人渣，但不知怎的他也痛恨未咲和女兒純真的眼神。鏡史郎回到學校，拍下了一些照片，碰到來遛狗的颯香和鮎美，兩人跟當年的裕里與未咲長得一模一樣，鏡史郎一眼就認出來。奇怪的是鮎美也認出鏡史郎，問「你就是寄信給媽媽的人？」還邀對方回家，給母親上香。到家後鮎美拿出鏡史郎的小說，問他在寫未咲的吧，然後拿出一盒信件說，未咲都保留了鏡史郎給她的信，而且當成寶物一樣經常拿出來讀。

鏡史郎返回東京前，把在故地重遊的照片輯成一本紀念冊送給裕里，兩人認識多年，第一次握手及話別。

岩井俊二向來是拍攝少女的高手，《煙花》奧菜惠、《四月物語》松隆子、《情書》中山美穗與酒井美紀、《花與愛麗詩》蒼井優和鈴木杏，甚至《夢之花嫁》的黑木華，鏡頭凝住了她們的剎那芳華，最美好的時光。《最後的情書》森七菜同樣漂亮（據說在140人選中脫穎而出）；廣瀨鈴更讓人確信，鏡史郎會終身對她念念不忘，所以片中，不會看到未咲變老。不過岩井俊二也許是故意要破壞《情書》的浪漫，所以才安排「秋葉茂」豐川悅司演打老婆女兒的人渣阿藤，要「藤井樹」中山美穗扮演阿藤俗艷的新歡阿榮。《最後的情書》跟《情書》都是藉書信解開青春韶華種下的心結，為未了緣畫上感嘆號，前者卻多了一種難解的苦澀，未咲高中畢業時的演辭，只能成為中年人的美好回憶。

親兒與養女

不知道岩井俊二抱什麽心情一稿兩投？《最後的情書》似乎才是親兒，《你好，之華》只能說是養女，後者周迅演技怎好，跟松隆子相比，還是有點缺失，秦昊更無法跟福山雅治站在同一高度；或者，鄧恩熙和廣瀨鈴跟張子楓與森七菜，從大連到仙台，兩國少女拖着波索獵犬還是阿富汗獵犬，感覺就是很不同。