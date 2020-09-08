楊明警署報到獲非一般「接待」 座駕直駛警署停泊 設封鎖線防記者近距採訪

戴口罩、反光眼罩與Cap帽的楊明在警署內下車。（攝影/記者：鍾偉茵）

【明報專訊】39歲無綫藝人楊明於上月8日凌晨駕車沿半山馬己仙峽道落山，疑酒後失事撞車，事後他未能站穩，需由兩名警員攙扶上救護車。他未有接受酒精呼氣測試，被送往瑪麗醫院治理，涉嫌拒絕提供血液樣本被捕。楊明獲准保釋，昨日到中區警署報到，獲非一般「接待」，座駕直駛警署停泊，並有逾10名軍裝與便衣警員協助設封鎖線及開路離開，不讓傳媒近距離採訪。

記者：鍾偉茵

楊明於下午2時50分坐女友莊思明的白色保母車由司機接載抵中區警署，保母車直駛入內停泊。楊明戴口罩、反光眼罩與Cap帽下車，女友莊思明陪伴在側。現場有10多名傳媒在警署外採訪，警方嚴陣以待，逾10名軍裝與便衣警員在閘外佈陣，記者不准站於停車場閘口，被趕至對面馬路並由警員拉起橙色膠帶封鎖線，以防記者靠近楊明。約下午3時15分，楊明逗留不足半小時後離開，由司機接送他回莊思明的山頂豪宅。楊明暫准續保，至9月30日再報到。

警方：確保公共秩序

對於楊明到警署報到獲非一般「接待」，動員多名警察為他開路離開警署，並避開記者埋身追訪，被質疑有特權，《明報》就此安排向警察公共關係科查詢，當值新聞主任回覆：「中區警署人員於今日（9日7日），下午發現警署外有多名記者站於行人路邊採訪，因此採取適當的安排及行動以確保公共安全及公共秩序。」

歷史砌石牆維修費仍在計算

楊明於上月8日駕車沿半山馬己仙峽道落山，駛至玫瑰別墅對開一個彎位時，懷疑失控越過對面線，撞毁一個交通指示牌，再衝前數十米後剷上石壆，車身向左傾側。他撞毀的一段約6米長的砌石牆，有超過80年歷史。

日前中西區區議會的事務委員會動議，要求路政署以「原汁原味」方式重修，以及依法向涉事司機追討該砌石牆的維修及行政費用。路政署稱有關費用仍在計算中，至於是否追討，則要待執法部門完成調查按機制處理。

楊明在無綫劇集經常演警察角色，有TVB「御用警察」之稱，他曾拍攝警察招募短片，去年社會運動，他到警署為警察打氣。

他於8月8日撞車當日，接受《東張西望》視像訪問，交代撞車經過，但避談是否飲酒駕車，他說：「短暫斷片做不到酒精測試。」

據資料2005年楊明因醉駕被罰款及停牌一年；2006年在夜店襲擊保安被判守行為；2007年醉酒後破壞便利店，被判社會服務令。楊明近年獲無綫重用，今次撞車事件也不受影響，繼續擔正由王心慰監製的新劇《郭家無難事》男主角。