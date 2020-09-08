大女與女伴訂婚 馬詩慧反傳統唔送嫁妝

【明報專訊】馬詩慧（Janet Ma）、蔡宛珊及樂隊Mr.成員黎澤恩（Ronny）前晚於九龍灣出席模特兒比賽，Janet Ma大女王曼喜日前宣布與同性女友Elaine訂婚，Janet Ma直言事前也不知，她並不介意，稱老公王敏德亦很接受，戥女兒開心找到真的喜歡自己的另一半，大讚Elaine很乖又友善。

問會否跟傳統為女兒送上嫁妝？Janet Ma笑言：「她們這麼不傳統，我都不用跟傳統，大家一樣玩法。」對於二女王麗嘉未有着落，她表示不心急，認為姻緣自然會來。

Ronny拒玩換妻遊戲

蔡宛珊與Ronny於ViuTV劇集《熟女強人》演夫妻，大玩換妻遊戲，題材大膽。問蔡宛珊可試過如張沛樂（沙律）遭男藝人以試戲為名「抽水」？她即道：「沒有，對手都很好。」Ronny強調雖未有女友，但現實中也接受不到換妻遊戲，聽到已覺得過分，超越界線。

對於早前隊友布志綸（Alan）暗指吳業坤抄歌，Ronny稱Alan已澄清不是這個意思，他亦不認為有抄歌之嫌，覺得和弦不同，如這樣說對製作團隊不公。他透露因疫情令工作停擺，現除教結他外，還考獲保險牌及地產代理牌，可以做其他工作維持生活，也能擴闊人際網絡。

記者：林祖傑

攝影：孫華中