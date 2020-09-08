彼此現任曾拍拖 馬貫東余思霆見面無芥蒂

朱敏瀚在新劇《反黑路人甲》演爆肌打手「陸秋」人氣急升，隨即被翻舊情史。（網上圖片）

【明報專訊】馬貫東、余思霆、黃嘉雯、謝東閔昨日為外語劇《直覺追兇》第二季做宣傳，馬貫東早前憑劇集《那些我愛過的人》人氣急升，近日被爆戀上26歲富家女蘇詠童（Christy），Christy前度男友是同樣獲無綫力捧的朱敏瀚；有報道指朱敏瀚與2017年華姐冠軍余思霆合作拍劇戲假情真撻着，最後與Christy分手，關係複雜。

馬貫東和余思霆一起受訪不尷尬，余思霆說：「我和馬貫東一齊拍過遊戲節目，都幾好朋友的。」馬貫東稱大家都是成熟的人，懂得將工作、感情事分開。

馬貫東避談是否同居

馬貫東與女友在家中的背影相曝光，他透露當時正幫女友抹窗，避談是否同居，他說：「感情事不回答太多了，我們想低調，過簡單感情生活，我們拍拖幾個月，不想受太多報道影響。」他表示不會介意女友的過去，並說：「以前就是以前，執著無意思。」女友被翻情史，馬貫東出手護花說：「她是圈外人，報道都令她有少少困擾，我會留意她心情，陪她傾偈，她不應該承受這些壓力，所以我想低調。」他笑言拍拖後已想將來，但要先打好事業基礎，希望40歲前置業組家庭。

余思霆問心無愧

這段錯綜複雜的關係，余思霆再被翻出曾做第三者拆散男友朱敏瀚與前度Christy，她說：「以前都答過，已經否認了，自己做過乜自己知，我問心無愧，件事都過去了，現在大家都幸福就好了。」

記者：鍾一虹