《半澤直樹2》避疫停播 改做清談節目收視佳 香川照之「爆肚」堺雅人笑不停

堺雅人（左起）、片岡愛之助、及川光博、兒嶋一哉及香川照之前晚亮相《半澤直樹2》特備直播節目，收視高企。

【明報專訊】日本男星堺雅人主演TBS電視台重頭劇《半澤直樹2》，自7月中開播以來，收視率一直維持20%以上，成為今季日劇之冠，但受新冠肺炎疫情影響，拍攝進度難免受阻，原定前晚播出第8集，被迫順延一周，劇組改為製作一小時直播節目「頂檔」，堺雅人與拍檔分享拍攝花絮，又演搞笑短劇，收視依然錄得22.2%，甚至比今季首兩集還要高。

文：蘇珮欣

特備節目《半澤直樹的報恩》前晚播出，劇中飾演半澤直樹的堺雅人，率領拍檔及川光博、片岡愛之助、香川照之及兒嶋一哉，齊齊在錄影廠搭建的東京中央銀行場景中亮相。

先播惡搞短劇

節目甫開始，先播出堺雅人、及川光博和片岡愛之助合演的惡搞短劇，講述堺雅人對於第8集停播感到抱歉，他咬牙切齒地表示：「我們東京中央銀行，不！是TBS電視台團隊，為了趕及拍攝進度，一直全力以赴，一邊防疫一邊開工，可惜今集仍無法播出，真的很對不起。」並作90度鞠躬道歉。

片岡愛之助於是建議改做直播，指示及川光博召集其他演員，後者認為時間倉卒，惹起片岡愛之助不滿，準備重施故技，向他使出劇中的「猴子偷桃」絕招，幸得身旁的堺雅人及時阻止。然後3人面向鏡頭，直接走到直播現場。

在清談節目上，一眾演員大談幕後趣事，例如在第2集，香川照之跟宿敵堺雅人狹路相逢，前者爆出金句：「你玩完了，Death！」香川照之表示劇本只有「你玩完了」，但他覺得不夠力度，臨時加上「Death」一詞，結果成為金句。拍攝當日，堺雅人面對着香川照之「爆肚」，足足忍笑10多秒，直至完成拍攝，堺雅人終於忍不住笑到跪在地上。

片岡愛之助則談到他在劇中「偷桃」絕招，解釋被他偷襲的男演員，都會事先在重要部位加上杯子作保護，他苦笑說：「我才不想碰到它呢。」片岡又爆料指拍攝第1季時，因為時間緊迫，沒有準備杯子，結果改用形狀古怪的煙灰缸，「所以今季劇本寫明，事先必須做足準備」。

節目收視22.2%

有觀眾透過社交媒體發問，劇中飾演堺雅人好友的及川光博，負責蒐集情報，假如一旦事發，隨時「飯碗」不保。及川光博笑言他的角色主要工作就是打電話和陪飲酒，「只有堺雅人才看到的角色，難道我是妖精嗎？」相當幽默。

及川光博其後解釋，雖然劇中未有說明，其實他任職融資企劃小組次長，是一名已婚男人，強調角色相當重要，「如果沒有我，半澤直樹早在上季第3集就已被逼到絕境了」。

前晚播出《半澤直樹的報恩》節目收視錄得22.2%，成績理想。新劇尚有3集便結局，且看能否再創收視神話。香港觀眾可以透過MyTV SUPER收看。

《MIU404》結局高收

另一方面，TBS電視台今季另一齣日劇《MIU404》上周五（4日）播出第11集結局，錄得14.5%收視，刷新開播以來最佳成績。網民大讚《3年A班》菅田將暉客串演出，扮演瘋狂罪犯入型入格，帶挈劇集收視破頂。