【開箱】《新異變人》 實驗尚未成功 導演仍須努力

戲中主角面對的敵人，其實就是他們的心魔。

《新異變人》講述5名擁有異能的年輕人，如何擺脫過去心理包袱，從而獲得真正自由的故事。

【明報專訊】上周在港開畫的《新異變人》（The New Mutants），作為Marvel超級英雄片《變種特攻》系列的第13部作品，亦是繼《盧根》後另一外傳式電影，原本影迷寄望甚殷，事實卻是《生命中的美好缺憾》導演祖舒保爾（Josh Boone）嘗試把驚慄片及青春電影等不同元素，融合到超級英雄片內，可惜效果並不理想，變成「兩頭唔到岸」，難免令人失望。

青春演員掛帥

改編自同名漫畫的《新異變人》，講述5名擁有不同超能力的年輕人：《思．裂》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、《權力遊戲》美絲威廉斯（Maisie Williams）、《怪奇物語》查理希頓（Charlie Heaton）、《始祖家族》普莉亨特（Blu Hunt）及《漢娜的遺言》亨利撒嘉（Henry Zaga），各自在成長過程中，發生無可挽回的悲劇，先後被送到一所「醫院」內接受輔導和治療。

事實卻是，他們入院後受到24小時全天候監視，美其名為保護人身安全，卻跟囚禁無異，隨着院內不斷發生恐怖事情，5人決定摒除成見，攜手合作，誓要查出真相，並重奪自由。

苦澀成長歲月

電影以普莉亨特成為一場神秘大災難的唯一倖存者揭開序幕，她目擊父親及村民遭巨型怪物吞噬，受驚暈倒後一覺醒來，已經身處醫院，本已身心受創，復遭院友如安雅泰萊采兒等冷嘲熱諷，把心一橫決定尋死，幸得美絲威廉斯及時發現並開解，終讓她放棄自殺念頭，更嘗試跟其他院友共融。

難怪有影評人認為，《新異變人》褪去超級英雄片的外衣，骨子裏不過是一齣年輕人的成長故事，試問誰沒經歷過校園欺凌、父母離異等苦澀青春歲月？學懂咬緊牙關、勇敢面對、解決難題，其實誰都可以是超級英雄。

問題是，擅於拍攝青春片的祖舒保爾，卻刻意尋求突破，嘗試把《新異變人》拍成一部風格暗黑的驚慄電影，戲中主角各有不可告人的秘密，例如飾演礦工之子的查理希頓，因患有幽閉恐懼症，結果錯手殺掉礦洞內工作的父親，令他終身背負「弒父」的愧疚感；安雅泰萊采兒童年時慘遭性侵，令她對所有人都懷着敵意，隨着普莉亨特入院後，他們的衝突變得尖銳化，一發不可收拾。

原來普莉亨特擁有刺探並放大他人恐懼的異能，導致院友被迫面對過去「黑歷史」，內心暗湧變成驚濤駭浪，究竟他們能否捱過生死關頭，然後蛻變成為新一代變種特攻？

新片劣評如潮

隨着《新異變人》發行商20世紀霍士電影公司遭迪士尼收購後，所屬《變種特攻》如何順利過渡至Marvel電影宇宙，目前仍是未知之數，身為外傳的《新異變人》更是岌岌可危，此片在美國著名影評網站「爛蕃茄」劣評如潮，「爛片指數」高達32%，恐怕前途「似咁」。

《新異變人》命途多舛，原本排期2018年上映，有傳電影公司不滿導演祖舒保爾最初剪輯版本，於是下令補拍，然後為免跟同類型作品《死侍2》撞期，加上迪士尼收購20世紀霍士，最後就是疫情影響，導致映期一改再改，最終延至上月底在美國開畫，結果彈多過讚，台前幕後的心情，恐怕比電影本身更黑暗。