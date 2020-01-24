黃翠如暴瘦得100磅 蕭正楠心痛 森美被老婆捉到「做錯事」

【明報專訊】早前有署名「曹永廉」的網民，在社交網「代表」黃翠如政治表態，事件惹網民熱議；事後翠如有一段時間沒更新社交平台，就算再更新也沒回應事件。

翠如不回應「政治表態」

昨日翠如跟森美、江嘉敏等於電視城為劇集《過街英雄》宣傳，亦是她捲入政治風波後首次現身。問她可有感到不開心、無辜，有否嬲曹永廉等問題，翠如一概不回應。

見黃翠如消瘦不少，她自爆拍攝新劇《七公主》壓力很大，共瘦了10磅，「因演律師有很多對白要背，角色亦從沒演過，是一個很強悍的女人，監製也有要求，所以有很大壓力」。翠如坦言老公蕭正楠見她暴瘦很心痛，所以近來不是很開心，「他說我太瘦，我現在凌晨想吃東西，他會即刻煮給我。（是否有喜？）不是，只是得100磅，想快點增磅。」

森美表示劇集令他一家四口關係更密切，笑言有時會在太太面前重演劇中戲分，演到一些無聊場口時，他和兒子都會笑，但老婆與女兒則會翻白眼。問到太太是否想他再拍劇？森美說：「對她而言，我是一個搵錢工具，愈掙得多對她愈好，所以不會介意我繼續拍劇。不過我有點不滿意，皆因她對我演技不太讚賞。（有何評價？）兩母女評語一樣，三個字『不自然』！」

森美為細So打氣 盼走出谷底

談到好友蘇耀宗（細So）捲入偷食風波？森美表示有傳短訊為對方打氣，細So亦以合十的圖案回覆他，「每個人的人生都會遇到很多事和高低。他肯定有錯，希望他在錯誤中汲取經驗。能從谷底走出來，跟家人一齊捱過這件事」。問森美可試過有狂蜂浪蝶埋身？他笑說蘇民峰曾算他人生無桃花命，只有桃花劫，有桃花埋身實會被太太發現，所以他死了條心，不會博。太太可有check他電話？森美稱10多年前，太太試過攞着一疊電話紀錄，質問他凌晨兩三點跟誰傳短訊，自從這次便修心養性，「原本要機主才check到電話紀錄，但我懶，當時太太話我電話費貴，轉用她那個，我一口答應。所以要搵一個精明的老婆，無得做錯事」。森美又爆太太在他的電話及座駕都設有定位，「好似我日前去撐艇，她都問我點解出了海。不過有定位都是好事，老婆的心也會定啲」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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