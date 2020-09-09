相隔17年再合作 與蔡卓妍成閨密 「輔導員」鄭秀文助Twins度低潮

【明報專訊】鄭秀文與蔡卓妍在電影《聖荷西謀殺案》中飾演一對情如姊妹的閨密，日前兩人一起接受訪問，細訴她們繼2003年電影《戀上你的床》後，相隔17年再合作鬥戲，如何由前輩與後輩關係，變成真正的閨密。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

鄭秀文（Sammi）笑言看着蔡卓妍（阿Sa）成長，由年輕少女慢慢變為成熟的女人，她說：「最初合作，除了打招呼hi、bye，都不知講什麼好，差點要問她今日飲奶未。現在覺得她隨經歷變成熟，雖然外表食了防腐劑，想不到她的思維成熟過外表，可以傾好多正經事，亦懂顧及別人感受，跟她合作好舒服。」

阿Sa回憶當年仍是新人，沒有勇氣跟前輩說話，她說：「不知傾什麼好，無話好說，驚一開口就露餡。拍完戲大家不算熟，但當我經歷不開心時，Sammi睇完新聞，透過共同的朋友取得我的電話號碼，傳短訊鼓勵我，我覺得好窩心和感動，她不單止很好合作，還很關心身邊人。」經歷過抑鬱症的Sammi明白身邊人陷低潮需要關心，好願意分享自己的感受，她爆料：「阿Sa和阿嬌（鍾欣潼）都來過我家裏傾心事，我擔當『輔導員』，做Twins的啦啦隊。」

角色性格 南轅北轍

兩人在戲中捲入耐人尋味的命案，阿Sa笑言演繹角色Yanny較簡單，故拍得輕鬆，她說：「即使關係幾混亂，我只需要用最直接反應，要走便走。這部戲有部分在加拿大拍攝，今次順道回出生地走走，感覺親切，加上當地工會規定演員一星期只開5日工，有兩日休息，我覺得好舒服，如果香港可以這樣就好了。」

Sammi稱扮演Ling姐複雜及多層次，對她算是突破，她說：「呢個人物好立體，亦正亦邪、亦善亦惡，催淚兼惹人憐憫，跟過去所拍的愛情小品不同，自己人生經驗比以前豐富，演繹起來較有說服力。開拍前已收到完整劇本，有充足時間準備，每場戲可以在家演幾次，去到片場拍攝更有信心駕馭。」

Sammi為親熱戲增磅

為演好角色，事前刻意增肥10磅的Sammi表示：「有些親熱戲，我希望較有肉地，視覺上比較好睇，有別於舞台上的我。有場都幾大膽，拍攝時除剩內衣，其實我平常做運動都着bra top，好自然，無乜尷尬。」Ling姐角色對愛情執悟，Sammi稱現實的她在愛情裏不會帶着強烈的恨，她說：「帶着恨會令自己受好大傷害和痛苦，幸好我的宗教信仰，幫助我處理好多事情。」

場地提供：香港維港凱悅尚萃酒店

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com