小肥「出櫃」後追求者增 J.Arie形象過激失拍劇機會

【明報專訊】小肥（徐智勇）與J.Arie（雷深如）前晚於觀塘舉行《星級靚聲演唱廳》網上直播騷。小肥宣布「出櫃」後，表示心情變輕鬆，名正言順為同志族群發聲，工作方面未有太大影響，他說：「只是網上有些攻擊性留言，其實我的性取向有沒有表態，不喜歡我的人，一樣鬧我樣衰、哨牙，無所謂。」

他透露本身已有對象，想不到「出櫃」後出現更多追求者，他笑說：「多了十幾、廿個，我都有望兩眼，有些好激，傳自拍相去我專頁，我有回應對方，個專頁有幾名同事操作，叫對方要保護自己，做朋友傾偈無問題，我仲有p.s.評價『都幾大』，哈哈哈。」小肥稱以前瀏覽交友網，都是觀摩性質，不敢胡亂上載自拍照，除非情侶關係，就會分享私密照片，問他怕不怕被出賣？他說：「我不會計算太多，若分手反轉豬肚是屎，要公開我的相片，這就是別人的品格問題。」

MV涉18禁 電視台勒令下架

J.Arie透露新歌《雙面哈菲》MV大膽，內容包含不少自毁方法，因被投訴意識不良、令人不安，涉18禁，在電視台上載未夠10分鐘，已被勒令下架，J.Arie說：「我收到電話崩潰喊晒，成盆冷水淋落嚟的感覺，我花了9個月製作，用6位數自資。結果我選擇剪了一個潔淨版畀電視台，原版繼續可以在網上睇，經理人公司擔心MV影響我形象，原定年尾拍劇都可能換角。」

記者：鍾一虹