英媒爆碧咸夫婦3月確診 被指超級傳播者 司機保鑣助理齊感染

碧咸夫婦頻頻出席派對，又到球場睇波，難怪被視為超級傳播者。

碧咸夫婦早前到英國鄉郊莊園避疫，每隔數日透過社交媒體上載新相，當時看來精神不錯。

【明報專訊】新冠肺炎肆虐全球，繼金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）、樂壇天后麥當娜（Madonna）及大隻佬狄維莊遜（Dwayne Johnson）等巨星確診後，據英國《太陽報》報道，「萬人迷」碧咸（David Beckham）夫婦亦於今年3月受到感染，導致多名密切接觸者如保鑣、司機和私人助理等「中招」，因此被視為超級傳播者。

早前有傳《吸血新世紀》34歲男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）感染新冠肺炎，電影公司證實他主演新片《蝙蝠俠》（The Batman）暫時停工，但拒絕透露羅拔是否確診；類似情况最近亦發生在碧咸夫婦身上，據英國《太陽報》報道，二人在今年3月參加洛杉磯派對後，懷疑受到感染，其後在邁阿密病發，但他倆的發言人拒絕回應有關消息。

在邁阿密病發

現年45歲的碧咸跟比他年長一歲的妻子維多利亞（Victoria Beckham），自3月1日起，頻密穿梭英美兩地，先以球隊班主身分出席國際邁亞密的美職賽事，數日後返回倫敦，參加長子布魯克林（Brooklyn Beckham）的21歲生日派對，大約一星期後，再飛邁阿密亮相球隊的宣傳活動，最後趕在英國封城前回家避疫。

據知情人士透露，碧咸夫婦逗留邁阿密期間，男方開始感到不適，碧咸嫂更出現發燒及喉嚨痛等徵狀，令二人驚恐又擔心，「他倆頻頻出席派對和公開場合，跟很多人握手、擁抱、親吻等，影響深遠」。

事實上，他倆邀請了《靚太唔易做》女星伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）、《魔戒》莉芙泰萊（Liv Tyler）及「地獄廚神」Gordon Ramsay等，到場為國際邁亞密球隊打氣；碧咸嫂的「辣妹」隊友Emma Bunton亦有出席布魯克林的生日會，暫時未知這批圈中好友會否受到感染。

舉家莊園避疫

英國《太陽報》又指出，曾跟碧咸夫婦有緊密接觸的司機、保鑣及私人助理等，事後相繼確診，據報當中數人的病情相當嚴重，但未知他倆的4名子女有否受到牽連。

碧咸嫂擔心自己變成超級傳播者，為了減低傳播風險，下令舉家搬到鄉郊莊園，接受超過兩星期的家居隔離，直至二人康復為止。其後碧咸夫婦接受檢測，確保體內再無病毒，才與家人到希臘與意大利度假。