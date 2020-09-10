宋熙年誕6磅細仔Jamie 陳智燊陪產親剪臍帶

頭髮濃密的Jamie跟父親對望，十分可愛。（網上圖片）

【明報專訊】宋熙年與陳智燊的第二個兒子出世，昨日他們分別在社交平台報喜「BB來了！」宋熙年上載老公陳智燊左擁右抱大仔Damon與細仔Jamie的照片，宣布細仔已出世，母子平安並已回家休息。陳智燊上載抱着細仔的照片，Jamie眼仔睩睩跟父親對望，非常溫馨。Jamie天生頭髮濃密，眼大大，輪廓分明，是可愛BB。

由一家三口成為四人家庭，宋熙年（Sarah）接受《明報》電話訪問，她稱Jamie出世重逾3kg（6.6磅），跟大仔出世時的體重差不多。老公陳智燊（Jason）今次也有陪入產房為BB剪臍帶，不會錯過任何重要的一刻。她未看出細仔似她或Jason，只覺弟弟好似Damon初出世的樣子。兩歲的哥哥已懂得幫忙照顧細佬，他會幫手拿尿片，又會輕拍弟弟叫他不要喊。

暫未諗追B女

宋熙年稱懷第二胎生產過程不太辛苦，但因疫情，他們特別緊張做好衛生措施。她盡量少見人，因為BB初生，暫不宜探望，就算Jason出入也要做好消毒，保護家人。

現在她已回家坐月，保養身體，不單止照顧細仔Jamie，又不能忽視大仔，因為家中多了一個新成員，大家也需要時間適應。問她是否準備多追一個女兒？她笑說：「呢刻唔好同我講呢個話題住，遲啲先講，暫時不會考慮。」

陳智燊在英國成長，回香港發展，宋熙年則在澳洲生活，2007年來港參加國際中華小姐奪冠加入無綫。Jason拍劇並主持明珠台節目，受重用發展不俗；宋熙年也穩坐主持位置，兩人同聲同氣發展成情侶。

兩公婆外闖打天下

他們於2016年結婚，大仔Damon於2018年出世，同年Jason約滿不續約無綫，翌年宋熙年也離開TVB，夫妻檔齊齊外闖打天下。他們的YouTube頻道《sarah & jason》分享家庭生活，衣食住行與護膚化妝樣樣都講，有不少支持者。

娛樂組