《開心速遞》現「五一」黃手套惹熱議 無綫徹查緝兇：不會容忍

【明報專訊】無綫《愛‧回家之開心速遞》前晚播映第993集 「趕根入窮巷」，劇集尾聲在鏡頭前出現一對黃色膠手套，展示「五一」手勢，畫面持續了14秒，有網民發現cap圖並在網上廣傳成熱話。有網民激動投訴，呼籲罷睇《愛‧回家之開心速遞》，甚至稱「TVB違反國安法」！才子陶傑湊熱鬧轉載有關圖片並詳細「解讀」，還有歐陽偉豪（Ben Sir）、健吾對「五一黃手套」事件也有話兒，齊齊剝花生。無綫震驚表示要徹查說：「無綫絕對不能接受、亦不會容忍類似事件發生。」

娛樂組

前晚《開心速遞》講述根叔（劉丹）以為被逼遷而報復，要做租霸將寫字樓弄污，後來動員熊家，跟Terry、風少一行七人返公司清潔，他們穿上保護衣兼戴上黃手套大清洗。

劉丹單立文李偉健周嘉洛成嫌疑人

出事的鏡頭是眾人清潔寫字樓完畢，鏡頭前有一對被除下來的黃手套掛在電腦屏幕上，擺出「五一」手勢好搶眼。這幕戲見呂慧儀、蘇韻姿、陳浚霆仍戴着手套，其餘4人包括劉丹、單立文、李偉健及周嘉洛皆沒戴手套，他們成為嫌疑人，是脫下手套的人。究竟是藝人脫手套時無意擺在電腦屏幕上？或是有人刻意將黃手套擺出「五一」手勢？

拍攝藝人避忌不願多講

無綫發言人就事件作回應說：「昨（前）晚播出的片段，究竟該場面是被人故意做成或是巧合，公司現正進行調查，如果是有人刻意破壞，一定會嚴肅處理，無綫絕對不能接受、亦不會容忍類似事件發生。」當日有份參與拍攝的藝人對事件好避忌不願多講，只說「不清楚」、「公司會跟進處理」。

Ben sir陶傑剝花生

健吾前晚轉發圖片，留言：「喂喂喂？使唔使睇返TVB撐佢？」歐陽偉豪（Ben sir）則說：「如果愛回家是黃，Ben sir睇樓團同Ben sir研究院就是藍。#Ben sir。」

昨日陶傑也湊熱鬧，解讀「五一」黃手套，寫道：「TVB劇集《愛．回家之開心速遞》被廣大愛國觀眾發現反林鄭、反國安口號密碼……。 」他詳細分析照片的佈局與藝員的動作表情，最後說：「簡單的一場戲，速遞內涵，豐富過『達文西密碼』，難怪愛國觀眾睇到火滾，要向廣管委員會等告密投訴了！」