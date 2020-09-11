入住酒店慶祝結婚3周年 鄧達智讚陳梓欣好sweet

【明報專訊】時裝設計師鄧達智（William）與任職醫生的陳梓欣（Clement）於2017年9月9日在香港舉行婚宴，在近200名好友見證下交換戒指，翌年6月才飛到英國倫敦正式簽紙註冊。前晚是他們結婚3周年紀念日，原先計劃到外地旅行慶祝，但因疫情仍未穩定，於是改到酒店Staycation慶祝「皮婚」。

二人世界享受晚餐

William接受《明報》電話訪問，他表示今年6月第3波疫情未爆發時，他們已知不能飛往外地慶祝，便訂酒店房Staycation，於上周六入住本地一間5星級酒店提早慶祝，簡單安靜地度過愉快周末。

William說：「重溫3年前擺酒當晚的合照，已經有好多回憶，好感動，今次大步檻過（確診後康復），更加覺得要珍惜。以往一有新智能電話推出市場，Clement便會第一時間送給我；3周年紀念，他又送來一部新手機，方便我日常用來影相和之後返內地工作用，他好sweet！」

前日（9號）是結婚3周年正日，William獲朋友安排一連兩晚入住另一間本地5星級酒店，連房內佈置都是酒店悉心安排，令他們非常驚喜。在Happy Hour時段先跟數名好友把酒言歡，晚上他與Clement二人世界享受晚餐，低調度過3周年。

相處一年等同別人三年

過去經歷過人生大病，今年7月又確診新冠肺炎，William更體會珍惜，慨嘆人與人之間相處不是一件容易的事，「今時今日的婚姻不同以前，尤其是我們的另類婚姻，一起過一年等同別人的三年，所以我當一起已『九年』，過了七年之癢。Clement是很冷靜理性的人，而我就不喜歡跟人爭拗，所以相處一直OK，關係好好。但我康復出院後已5個星期，卻有些關係不錯的朋友，竟對我的眼光和態度有改變，還帶點不太友善甚至有針對成分，的確令我有些難受，但也不能怪他們」。William表示出院後已盡量減少跟家人和朋友有太密切接觸；同時他亦學會調節生活節奏，放慢工作，更爆Clement近期勤力上堂進修財經，希望了解更多有關投資知識，為兩年後二人的退休大計作部署。

記者：林蘊兒