再沒炳哥問候短訊感失落 薛家燕慨嘆：要珍惜眼前人

【明報專訊】薛家燕前晚為主持節目《流行經典50年》錄影，邀請王馨平、胡渭康及沈震軒任嘉賓。一身黑色晚裝打扮的家燕姐稱今集開場會由她致辭，向日前因肺癌病逝的「配音王」譚炳文致敬。因故友走得突然，令她難以接受，「一段對白都錄了6、7次，想起他都好大感觸、心情激動，因為炳哥入院檢查時會留言給我們，話出院再跟我們報平安，想不到一剎那就失去敬愛的人！對我來講，要珍惜眼前人」。

為炳哥寫悼文

炳哥將於本月21日設靈，家燕姐表示會前往送別，「瑩瑩（炳哥女兒）邀請我寫悼文，談對炳哥的感受，其實我都搞不清我是前輩還是炳哥是前輩，因我很早出道，大家在麗的呼聲年代已認識，經常去錄音、唱歌，而且他和琴姐（李香琴）合作無間，我都有參與演出，電影、無綫騷都好多合作」。琴姐知否炳哥去世？家燕姐說：「可能無人告訴她也未定，因不想她難過。我都勸瑩瑩要堅強，節哀順變。」她祝願炳哥一路好走，承認對方去世後感到失落，「近一兩年，我每天早上都收到炳哥的問候短訊，這些短訊現在變得更珍貴」。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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