好人好事26年後「解封」 郭富城曾嘗試喚醒騎師林嘉成

【明報專訊】港台前節目主持曾智華早前在專欄爆一個隱藏多年有關郭富城的秘密，事件涉及已故的年輕見習騎師林嘉成，當年參與事件者有協定要保密，一件好人好事，26年後終「解封」。曾智華提到的見習騎師林嘉成是當年馬圈的明日之星，練馬師伍碧權的愛徒。1994年林嘉成在香港仔隧道發生嚴重交通意外昏迷送院。醫生指若有特別因素刺激腦細胞，有一線機會蘇醒。林嘉成的偶像是郭富城，伍碧權透過曾智華，搭上搭車淑梅聯絡城城經理人小美，希望城城到醫院探望林嘉成並給他鼓勵。

娛樂組

曾智華透露當時郭富城一聽到即時應允，大家默契是不能將此事變宣傳，一定要秘密與低調。當晚城城深夜到瑪麗醫院深切治療部，在昏迷的林嘉成耳邊唱了一首《對你愛不完》，可惜未能喚醒林嘉成。網民被這故事感動，留言讚郭富城的善心。曾智華也回覆說：「其實世界好多善心人，只是不會大鑼大鼓」。

小美：可惜最後沒蘇醒

記者聯絡郭富城經理人小美，提到這20多年前的秘密探訪，小美仍記得，當時她也跟城城同行往醫院。她說：「有關文章的內容是事實，城城答應去探訪，希望能盡一分力幫手。記得林嘉成當時似有少少反應。好可惜他最後也沒蘇醒過來。」對於網民讚城城低調做善事，小美稱城城一向有善心，默默關心基層、小朋友與老人家，今年初疫症爆發時，他知道很多老人家沒口罩，他便買了好多口罩送給有需要的老人家，一直低調行動。5月他舉行網上演唱會，就是關注幕後與舞蹈員沒工作、沒收入，他捐錢又籌錢，出自真心，所以這個演唱會很成功。

城城為基層學童捐贈數據卡

日前「關注學童發展權利聯席」在facebook公開多謝郭富城慈善基金捐數據卡給基層學童，作網上學習的支援。小美稱城城拍《麥路人》後得到體驗，他希望有需要協助的人獲最直接的幫助。因基層家庭小朋友上網學習會是經濟負擔，所以他捐數據卡，主辦單位原本提出3個月的數據卡，了解後覺得捐一年用的更實際，最重要對學童有用。

車淑梅難忘伊健探燒傷學生

車淑梅接受《明報》電話訪問，提到當日幫忙聯絡城城往探林嘉成，她表示多年來做過很多次「中間人」，因工作有人脈的方便，遇到提出幫助的，可以做的也會盡力。1988年張國榮到聯合醫院探望患末期骨癌的19歲歌迷聲仔，也是淑梅姐在中間聯繫。當時有護士將聲仔的事告訴她，希望聯絡張國榮，溝通後便促成了事件。這件事一直保密，直至張國榮離世多年後，照片在醫院的紀念特刊中曝光。淑梅姐說：「我通常做聯絡人，藝人往探訪也是低調以免張揚。最難忘的一次是八仙嶺大火，聯絡了鄭伊健秘密到醫院給一班被燒傷的學生打氣，我也同行往醫院。我們逗留了很長時間，伊健彎着腰在病牀邊逐一跟受傷的學生傾偈，這情景好深刻。」她又稱時有人批評藝人冷漠，其實很多藝人是充滿愛心的。