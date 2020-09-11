隔離營變訓練營 謝高晉無悔疫下闖樂壇

【明報專訊】身高1.95米的謝高晉從職業籃球員變身模特兒，再成為電影演員，今年憑新歌《仲夏日記》加入樂壇，卻遇上新冠肺炎疫情爆發，令他變成「非常」樂壇新人，缺少參加音樂活動和結識歌手朋友機會，開處男音樂會亦沒現場觀眾，加上經理人劉麗萍（Apple姐）與師姐施匡翹同告確診新冠肺炎，他被列為緊密接觸者入住駿洋邨隔離，他索性將隔離營變成音樂訓練營。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

27歲謝高晉表示今年很特別，「做音樂好大挑戰，不過少了參加活動識朋友的機會，有少少可惜，只靠開網上直播跟歌迷見面，但多了時間進修音樂；在駿洋邨隔離無娛樂，感覺好悶，幸好我帶了手提電子琴，閒來可以練歌；單位好熱無冷氣，我每日冲涼幾次降溫，又不適應食物，10多日食了3箱約90個杯麵，食到驚」。他自爆從小已愛唱歌，讀小學時曾上葉文輝（啤梨）主持的新城電台節目獻聲，鬧出笑料，「可能我國語不太好，被他取笑我唱《童話》似唱冬瓜。我常約朋友唱卡拉OK，但沒想過當歌手」。

感激音樂人舒文教導

踏入樂壇，第一首作品就由著名音樂人舒文監製和填詞，關係亦師亦友，謝高晉相當感恩，他說：「以前拍戲甚少跟前輩級演員對戲。最初見舒文時好嚴肅，後來發覺他很好人，用好多比喻跟我講解音樂，知我鍾意電影，又分享拍戲如何收音，又買好多食物招呼我。不過有次都被他鬧，錄音至凌晨兩三點，我可能緊張、太攰，將旋律調轉，不知自己唱什麼，他跟我說『𡃁仔係咪玩嘢，做乜改我首歌，你唞陣先，不要勉強』。」

球賽停辦寄情唱歌

《仲夏日記》描寫人生有不同際遇，選擇了就盡力做好，不要後悔，藉歌曲帶出正能量。謝高晉說：「我16歲就代表香港打籃球賽，18歲打波拗柴，傷患隱隱作痛，每次跳起都有陰影，那時身兼模特兒工作，便轉做演員，跟鍾少雄導演到內地拍劇，入行後就沒打籃球，直至去年跟前公司解約，就追回年輕時夢想，做職業運動員，我到東南亞比賽，又參加內地真人騷《我要打籃球》晉身15強，國家隊教練也來睇我打波，都幾開心。本來今年再參加甲一籃球賽，與唱歌發展並行，不過球賽受疫情影響停辦，就寄情唱歌」。

高大靚仔也有煩惱

謝高晉獲讚貌似張智霖、劉德華，不過當靚仔也有煩惱，他說：「有人讚會開心，希望有商機，但太高會難找拍檔，試過兩度失落演出機會。以前拍過幾次拖，有些女仔嫌我無安全感。」現時單身的他否認簽新公司被禁止拍拖，「自己年紀不輕了，想做好工作，感情事先放低」。

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場地：力天世紀