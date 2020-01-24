港戲院重開後首齣荷李活大片票房報捷 《天能》開畫收224萬勝《屍殺半島》

【明報專訊】製作費高達2億美元（約15.6億港元）的荷李活科幻片《天能》（Tenet），因受疫情影響，映期一改再改，直至上周終於在美國及內地同步公映，香港延至昨日開畫，截至晚上8時止，票房收逾224萬元，已超越《屍殺半島》首日數字，為本地戲院重開注入一口強心針。

新冠肺炎肆虐全球，今年多齣荷李活大片包括《黑寡婦》、《花木蘭》、《神奇女俠1984》及《007：生死有時》等，紛紛延期上映，避免淪為「炮灰」。由《星際啟示錄》基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導、《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）與《臥底天王》尊大衛華盛頓（John David Washington）合演的《天能》亦不例外。

部分戲院「滿座」

隨着香港爆發第3波疫情，政府下令戲院暫停營業，直至上月28日重開，韓片《屍殺半島》負責打頭陣，首日開畫票房收223萬港元，成績理想；被喻為疫後首部荷李活重量級電影的《天能》更勝一籌，截至昨晚8時，票房已收224萬港元，輕易超越《屍殺半島》佳績。

據購票網站hongkongmovie資料顯示，昨日放映《天能》的戲院如中環英皇、旺角UA Moko和長沙灣MCL等，部分場次滿座（戲院只售一半座位）；至於九龍灣UA MegaBox及尖沙嘴英皇iSQUARE的IMAX巨幕，晚上場次亦只剩下零星位置，可見香港觀眾「餓」得太久，急不及待入場睇戲。

反觀美國首周末票房僅收2020萬美元（約1.57億港元），成為導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自2006年推出《死亡魔法》後，開畫數字最差的電影；反觀內地成績不俗，首周末4日票房收逾2億人民幣，但仍屈居於愛國電影《八佰》之下。

爭奪滅世武器

基斯杜化路蘭一向擅於處理「時間」和「空間」題材，由《潛行凶間》到《星際啟示錄》都令觀眾眼界大開，《天能》更把「時間逆轉」概念，放到一齣國際諜戰片上，

故事講述尊大衛華盛頓扮演CIA特工，奉命阻止一場比第三次世界大戰更可怕的人為災難，他跟背景神秘的羅拔柏迪臣攜手合作，走遍美國、印度、挪威及愛沙尼亞等多個國家，誓要從堅尼夫班納（Kenneth Branagh）扮演軍火商手上，搶走這個滅世武器。

然而在鬥智鬥力的「奪寶」過程中，尊大衛華盛頓發現一個來自未來世界的秘密組織，竟然發明一種可以逆轉時間的工具，令到這場維和戰事，變得更加複雜和耐人尋味。

《天能》長約150分鐘，幾乎沒有冷場，由開場的劇院大爆炸，到飛機撞破貨倉、高速公路逆行飈車，以至壓軸的正邪大戰等，基斯杜化路蘭都拍得熱鬧緊湊，至於網上有很多影迷討論的「燒腦」劇情，包括主角穿梭時空的科學方法？什麼是「熵」和「鈈」？如何分辨主角身處哪個「時間軸」？諸如此類問題，就算不明不白，其實對觀看過程影響不大，正如電影所說：「無知才是最大優勢。」