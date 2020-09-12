被指介入康子妮婚姻第三者 黃翊疑點錯相：搲晒頭

【明報專訊】林曉峰與康子妮結束18年婚姻，並傳出黃翊是第三者，引來大批傳媒追訪。黃翊昨午現身在太和經營的茶餐廳，澄清事件。他表示跟康子妮沒聯絡，被傳是第三者感一頭霧水，懷疑點錯相。

兩年前認識 個唱後沒聯絡

黃翊表示日前被傳媒問他緋聞好突然，因他未聽聞林曉峰與康子妮離婚的消息，自己被指是第三者，更感奇怪。知道很多記者昨日在他位於大埔街市的店舖等他，限聚令放寬4人一枱首日，不想影響生意，他選擇在太和的茶餐廳見記者。

黃翊稱與康子妮兩年前認識，分別到同一錄音室工作而相遇：「我印象中康子妮是電視藝人，大家傾談起來，才知道她音樂造詣不錯，我說就快出新歌，提議她擔任《愛到底》MV女主角，因為我年紀不細，找太後生的做MV女主角當然正，但擔心畫面不夾，不想看起來年紀相差太遠，既然我和她都有家庭和小朋友，是成熟的人，就趁機邀她合作，兩三個月後正式拍。知道她是音樂發燒友，我說2018年底開個唱，又邀請她來幫手。」他說個唱後來聯同團隊慶功，便沒有聯絡：「不怕老實講，我們沒有聯絡，突然出了這新聞，好奇怪，如果被人影到相，就心甘情願啫，現在這個時間，我更加不會聯絡康子妮，費事對雙方都有影響。」

太太取笑：你呢個年紀仲有market

問他與康子妮合作時，有否察覺對方因感情問題不開心？黃翊笑說：「我們都是傾音樂，沒談到那麼深入，我自己都搲晒頭，點解會扯上關係？」有指康子妮是他的粉絲，黃翊開玩笑稱：「好多人都是我粉絲，都好，我的歌是好聽的！」太太陳存正有沒有因傳聞不快？他表示憂慮：「哎呀！我第一時間都會這樣想，屋企呢位身體不是太好，一個女人點可能覺得冇事吖，點都會有點不舒服啦。記者訪問完我，我立即有向太太匯報，她也跟我講笑『你呢個年紀仲有market』。」回家有否跪玻璃？黃翊笑說：「我們不興跪玻璃，最多出藤條，哈哈！我們溝通完冇事，都是照日常生活，她腎有事，每星期要去醫院3日洗腎，平時我有時間都會接送她，但昨日有報道說我因新聞而『補鑊』接老婆，這句說話對我不公平。」

網上唱歌收負評 疑被整蠱

覺得無辜被牽連嗎？他慶幸跟太太一向感情好，獲對方信任：「不可以說無辜，只是摸不着頭腦，我想了一輪，會不會有人影到類似物體點錯相？」黃翊追索最近在網上直播唱歌後，收到一些負評，曾推測因負評延伸是非新聞：「有些網上留言話我唱得難聽、叫我收檔，不要獻世，會不會是這些人惡意整蠱我？但點解會傳康子妮呢？我又想不通。」

黃翊跟太太陳存正一起20年，沒正式註冊結婚，但育有14歲兒子。陳存正接受傳媒訪問時表示信任丈夫，不會懷疑太多。

記者：鍾一虹