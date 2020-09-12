張國榮64歲冥壽 《春夏秋冬》未曝光聲帶全球上架

【明報專訊】張國榮（哥哥）今日（9月12日）64歲冥壽，環球唱片將哥哥的經典名曲重新打造，首支派台歌《春夏秋冬A Balloon’s Journey》與MV，今日凌晨零時全球上架，哥哥的全新專輯《REVISIT》亦會推出。今次邀請當年跟哥哥合作無間的唱片監製梁榮駿、製作人唐奕聰與C.Y. Kong重新打造昔日經典，為哥哥不朽的傳奇再次賦予時代意義。

梁榮駿稱一直想重做哥哥的音樂，剛巧今年是寶麗金50周年，有老朋友重遇的意思，所以就將專輯名為《REVISIT》。唐奕聰對哥哥的音樂很熟悉，將他喜歡的東西重現於人前，未感壓力。《春夏秋冬A Balloon’s Journey》用上哥哥從未曝光的聲帶，成為專輯的一大驚喜。

陳奕迅盼與哥哥合唱

陳奕迅（Eason）回憶中的哥哥，是瀟灑、從容、待人真誠的人，若他能與哥哥處於一個年代的樂壇，Eason說：「一定會邀請他，希望他與我合唱。」林憶蓮懷念哥哥的聲音，她說：「聽到哥哥的歌聲感到特別懷念和感慨，同時也感到人生無常，要說的，寧願放心中，希望大家都珍惜身邊人。」

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com