【開箱】如何跟另一半解釋《天能》其實是環保電影

【明報專訊】受疫情影響，《星際啟示錄》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的科幻片《天能》（Tenet），映期一改再改，香港延至本月10日開畫，雖然落後於大部分歐、美及亞洲國家，失去先睹為快的機會，但對「餓戲」多時的港迷來說，《天能》是疫後首部回歸戲院的荷李活大片，仍然值得捧場，首日票房錄得251萬元，刷新今年最高開畫紀錄，便是最佳證明。

在「時間」和「空間」迷宮打轉

《天能》故事講述尊大衛華盛頓（John David Washington）飾演CIA特工，奉命阻止一場比第三次世界大戰還要可怕的滅世危機，為了達到目的，只好跟背景神秘的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），以及扮演軍火商妻子的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）合作，然而在鬥智鬥力的諜戰中，尊大衛發現一個來自未來世界的秘密組織，發明一種可以逆轉時間的工具，令到這場危機變得更加複雜。

《天能》在其他地區上映時，觀眾已被基斯杜化路蘭的拍攝手法和「燒腦」劇情深深吸引，網上討論度極高，不少YouTuber更拍片解釋戲中主角出場的時間軸、電影提及「熵」和「鈈」為何物？以及「時間逆轉」的科學根據等，彷彿不懂物理或化學的影迷，便無法參與其中。

筆者在《天能》散場後，便曾聽到身旁女生向男友投訴：「睇到一頭霧水。」她的另一半機智地引用戲中對白：「無知就是我們的優勢。」輕易化解危機。導演前作如《潛行凶間》或《星際啟示錄》，都愛在「時間」和「空間」的迷宮打轉，新片亦無例外。

《天能》英文片名Tenet據說源自龐貝古城遺址發現一塊薩托方磚（Sator Square），上面刻有25個單字，順序組成5個詞語：SATOR、AREPO、TENET、OPERA和ROTAS。有趣的是，這5組詞語無論從左到右，抑或由上而下，結果都是一樣，正好跟本片主旨「不管時間順行或逆轉，已經發生的事情，絕對不會改變」互相呼應。

導演巧妙地把它們放到劇本內，例如堅尼夫班納（Kenneth Branagh）飾演軍火商的名字正是Sator，電影開場出現恐怖分子搶奪滅世武器的地點則是歌劇院（Opera），Tenet更是全片焦點，雖然沒有解釋，但它無處不在，更是世界末日的關鍵。

結局前揭開神秘組織面紗

基斯杜化路蘭的厲害之處，在於他自編自導《天能》，就算觀眾不懂時間逆轉，或未見過薩托方磚，它仍然是一齣緊張刺激的諜戰片，150分鐘幾乎毫無冷場。相反地，假如觀眾對戲中提及「熵」和「鈈」等專門知識，與穿越時空是否有關？此片亦提供一個開放的討論空間。

電影結局前，終於揭開策劃這場滅世危機的神秘組織面紗，話說未來人類面臨絕種，歸咎於祖先（即是我們）不斷破壞大自然，因此決定派人回到過去，首先毁滅地球，然後推倒重來，待回復以往宜居狀態，未來人類便可逃過一劫。乍聽好像合情合理，暗裏又似邏輯不合。說穿了，原來《天能》是一齣環保電影。