被父洗腦要參選港姐 冠軍謝嘉怡自細獲讚靚

【明報專訊】2020香港小姐競選賽果塵埃落定，來自蘇格蘭的25歲混血兒謝嘉怡大熱當選兼奪得最上鏡小姐，成為雙料冠軍。陳楨怡和郭柏妍則分膺亞季。雖然3人個性和背景各異，卻有着共同目標，齊齊努力向演藝圈進發，「疫」境下展開人生新一頁。

回顧謝嘉怡的冠軍路並不易，由蘇格蘭回港，再自我隔離，其間努力減磅。之後又要克服廣東話這難題，最後仍給她後來居上，決賽當晚憑自然不做作真性情，力壓兩名大熱稱冠，一句「我爸爸喺我未識行嘅時候，已經想我選港姐」，既率真又搞笑，贏得全場歡心，可謂實至名歸。

拍拖經驗僅一次

謝嘉怡笑言父親自細已「洗腦式」叫她參選，今年是最合適時機，故回港一試，「我在蘇格蘭土生土長，爸爸一直想我回來學習一下香港的傳統文化，又可陪嫲嫲。參選港姐也有助我入娛樂圈發展」。談到決賽當晚展示真我一面，帶給觀眾不少歡樂，她自言向來說話直腸直肚，最遺憾媽咪未能親臨現場見證她戴后冠。

一夜間由素人成為全城焦點的香港小姐，謝嘉怡坦言有點不慣，現在出街會有人找她合照，但她非常樂意。被網民讚是近年最靚的混血兒佳麗，甚至有人覺得她樣子像高麗虹，並有李綺虹的傻氣。謝嘉怡多謝大家讚賞，粉絲有傳這兩位大師姐的相給她看。是否自細在讚美聲中長大？她說：「都是，屋企人都說我靚，但我覺得人品更重要。我覺得自己OK喇，其實我比較男仔頭。」

謝嘉怡透露現時單身，之前只拍拖一次。問到擇偶條件？她表示注重人品多於外形，如果人品不好，再靚仔都沒用。找男友要以父親為標準？她笑言：「我爸爸很弗的。不過他叫我不用心急找男朋友，最緊要找到個人方向先。」

急務惡補廣東話

有讚也有彈，對於有網民質疑她在蘇格蘭土生土長，對香港不了解，未能代表香港？謝嘉怡自言本身融合兩地文化，很多香港親戚在蘇格蘭，故對香港也有所認識，而且她很尊重香港文化，不懂就會請教80多歲的祖母，她視嫲嫲為學習榜樣。謝嘉怡笑言目前首要是惡補廣東話，不准自己講英文。

陳楨怡郭柏妍欣賞周嘉洛陸浩明

娛樂圈收入不穩定，疫情下更甚，但她們選擇逆境而行，投身演藝圈。謝嘉怡和陳楨怡分別辭退蘇格蘭的手術室護士一職及實習室內設計師的工作。談到藝人收入分分鐘不及她們原本職業，兩人表示錢並非最重要，趁後生嘗試不同體驗。謝嘉怡自言兒時去演戲學校學跳舞，已對演藝感興趣，入行後望作多方面嘗試，不想局限自己，最想拍劇。挑戰喜劇？她笑言：「可以試下。」謝嘉怡更賣口乖，稱最喜歡看提名她的肥媽做烹飪節目，希望有機會合作，「我廚藝都OK，但無爸爸咁好。」

陳楨怡表示自細已很嚮往幕前工作，對動作片最感興趣，「好似《飛虎》或《城寨英雄》這類，同埋見到蔡思貝為角色剪短頭髮，覺得很型。好似《娛樂大家》這類綜藝節目主持都想試。」陳楨怡直言很欣賞周嘉洛，之前在港姐合作過，覺得對方很幽默。

郭柏妍正修讀市場及管理學碩士，以其學歷，畢業後找份高薪厚職相信難度不大。對於網民覺得她投身演藝圈是浪費，她不認同，自言很想嘗試幕前工作，「拍劇和主持都想試，例如《愛·回家》和《學是學非》，其實我都可以很嘈。我很欣賞陸浩明，覺得他轉數高，說話叻」。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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