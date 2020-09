next

【明報專訊】林曉峰與康子妮日前驚爆離婚,結束18年婚姻,黃翊捲入他們的婚變風波,他立即澄清,稱被指是第三者感一頭霧水,懷疑點錯相。林曉峰在社交網稱跟康子妮冇仇冇恨,不用理會他人指指點點,只有他們明白這是最好的決定。不過林曉峰刪去跟康子妮的合照,有網民指他口不對心。

林曉峰盡力維護前妻,一直沉默的康子妮,前晚終在婚變消息爆出後首度「現身」社交網,她上載與林曉峰,以及17歲林寶及15歲林熙兩兒子的全家福,力證一家感情未變。前天是林寶的17歲生日,他們為林寶慶祝,一家合照時,康子妮與林曉峰保持距離,康子妮留言:「有些東西是永遠不變的……Love is in the air。」

娛樂組