執導威尼斯影展競賽片《Nomadland》獲讚 美媒睇好趙婷問鼎奧斯卡

【明報專訊】第77屆威尼斯影展今日凌晨落幕，今年主競賽單元唯一華裔女導演趙婷（Chloe Zhao）執導的《Nomadland》前晚首映，受新冠肺炎疫情影響，她跟女主角法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）只能透過視像會議「現身」記者會；試片後該片贏得不少掌聲，美國媒體更看好正拍Marvel超級英雄片《永恆族》（ The Eternals）的趙婷，有望角逐來年的奧斯卡最佳導演獎，若成事她將為亞裔女導演締造歷史。

《Nomadland》改編自布魯德（Jessica Bruder）的報道文學《游牧人生》（Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century），描述一群本應從勞動市場退役，卻不堪金融海嘯衝擊的中老年美國人，選擇減省房租與房貸支出，住進旅行車，形成人數不斷增加的「露營車打工族」。電影講述金像影后法蘭西絲麥杜文扮演的Fern，年過60，在內華達州小鎮公司打工大半輩子，公司在經濟危機後倒閉，失去丈夫、工作及房子的她，決定把一切行囊打包到貨車，以現代遊牧民族姿態重新生活。

歷來僅5女導演角逐奧斯卡

法蘭西絲麥杜文和趙婷前日透過視像會議在威尼斯影展跟傳媒見面；前者甫開始就糾正一名記者讀錯她的姓氏，「是麥杜文，不是麥當勞，是很難讀，但你會習慣的」，先後憑《雪花高離奇命案》和《廣告牌殺人事件》兩度在奧斯卡封后的法蘭西絲貫徹其率直又風趣作風。她其後說，任職監製的好友Peter Spears給她看《游牧人生》這本書，她又很喜歡趙婷的前作《再生騎士》，想跟後者見面，於是促成這次拍片計劃。據悉《Nomadland》製作團隊十分簡約，只有25人左右，他們花了5個月時間，到訪了超過7個州，融入現代遊牧民的生活，也捕捉了美國中西部浩瀚優美的景色；片中除了法蘭西絲麥杜文及《各位觀眾晚安》大衛史特萊恩（David Strathairn）是專業演員外，又邀請了很多現實中的遊牧民客串。

在影評網站爛番茄，共15篇有關《Nomadland》影評，幾乎是一致好評。《Variety》等多個媒體更預測趙婷和法蘭西絲有望角逐來年奧斯卡的最佳導演及影后殊榮。奧斯卡舉辦快一個世紀，但歷來只有5名女性獲提名最佳導演，《Variety》指出，趙婷很大機會成為第6名躋身奧斯卡提名名單的女導演，而且將會是亞裔第一人。

根據百度百科的資料，趙婷父親趙玉吉曾是首都鋼鐵總經理及副董事，內地著名女星宋丹丹則是其繼母。趙婷早年到英美留學，並在紐約大學修讀電影。其實《Nomadland》只是她第3部執導的劇情長片，但首作《哥哥教我唱的歌》（Songs My Brothers Taught Me）已獲美國獨立精神電影獎提名；其後的《再生騎士》（The Rider）改編真人真事，講述馴服野馬的牛仔競技場新星，身受重傷後如何重拾人生意義，獲康城影展導演雙周藝術電影獎，並因此獲得Marvel賞識，委任她執導安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）等主演的《永恆族》。