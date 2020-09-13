疫情影響做速遞熬夜 26歲韓歌手趙戎車禍亡

【明報專訊】韓國二人樂隊青春學概論成員趙戎日前因車禍離世，終年26歲。據韓媒報道，本月10日上午，趙戎在京畿道河南巿八堂霸附近，駕駛電單車回家途中，與一輛貨車相撞身亡。趙戎喪禮於首爾峨山醫院殯儀館舉行，已於昨日中午出殯，並安葬於首爾追悼公園。

趙戎所屬經理人公司表示，事件來得太突然，無法相信，感到十分悲痛。聲明中透露，趙戎於2014年與拍檔李詩英組成樂隊青春學概論，以創作歌曲《心動》、《想你》、《20》等為人熟識。趙戎前年開始個人發展，推出兩張專輯。今年初受新冠肺炎疫情影響，各種演藝活動叫停，身為獨立創作歌手的他，失去演出機會，為了生計，開始從事速遞工作，不時熬夜。據報意外當日，趙戎通宵工作完畢，駕電單車回家時與貨車相撞身亡，令人惋惜。

《美國怪談》男星逝世殮葬費靠衆籌

另一方面，曾演出電影《死蠢鬥一番 3D》、《魔境仙踪》及劇集《美國怪談》的男星史提夫李（Stevie Lee），本月9日在寓所離世，終年54歲。據悉其死訊在衆籌網站被發掘出來，史提夫李的家人衆籌殮葬費，目標5000美元（約3.9萬港元），現已籌得超過2000美元。史提夫李噩耗獲其經理人證實，但沒提及死因。