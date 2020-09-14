華裔女導趙婷創歷史奪金獅獎 瞄準奧斯卡 新片拍《永恒族》

【明報專訊】第77屆威尼斯影展頒獎禮於香港時間13日凌晨舉行，《永恆族》（Eternals）趙婷（Chloe Zhao）執導的荷李活片《Nomadland》，奪得最高榮譽金獅獎，成為史上首名捧走此獎的華裔女導演，也是威尼斯影展相隔10年，再有女導演得此榮譽，但受新冠肺炎疫情影響，她未能到場，而是跟女主角法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）在洛杉磯為《Nomadland》舉行首映禮的戶外場地，坐在片中所用的貨車，透過視像會議向評審表達謝意，法蘭西絲說：「謝謝各位讓我們在這個怪異的世界，透過這怪異方式，參與你們的影展。」

《Nomadland》改編自布魯德（Jessica Bruder）的報道文學《游牧人生》（Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century），描述不堪金融海嘯衝擊的中老年美國人，選擇減省房租與房貸支出，住進旅行車，變身「露營車打工族」。電影則講述《廣告牌殺人事件》兩屆金像影后法蘭西絲麥杜文扮演的Fern，年過60，在內華達州小鎮的礦業公司打工大半輩子，金融危機後，公司倒閉，失去丈夫、工作及房子的她，決定把一切行囊打包到貨車，以現代游牧民族姿態展開新生活。法蘭西絲上周五在記者會表示，十分欣賞趙婷的前作《再生騎士》，所以跟對方見面，並促成這次合作。法蘭西絲和趙婷透過視像多謝電影公司及幕後團隊，特別是參與演出的現代游牧民；趙婷則感謝拍檔及該片攝影師Joshua James Richards，聲稱沒有他，此片不能成事。

這是威尼斯影展自10年前蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）的《迷失某地》（Somewhere）後，再有女導演能高舉金獅獎。過往有不少華裔導演曾奪得金獅獎，包括《悲情城市》侯孝賢、《秋菊打官司》和《一個都不能少》張藝謀、《愛情萬歲》蔡明亮、《三峽好人》賈樟柯，以及《斷背山》和《色，戒》李安，但華裔女導演奪魁，趙婷是史上第一人。

根據百度百科資料，現年38歲的趙婷在北京出生，父親趙玉吉曾是首都鋼鐵公司的總經理及副董事長，繼母是內地著名女星宋丹丹。據報趙婷受西方流行文化影響，曾入讀英國倫敦的寄宿學校，之後轉到美國洛杉磯完成中學，並在紐約大學修讀電影。其實《Nomadland》只是她第3部執導的劇情長片，她的首作《哥哥教我唱的歌》已獲美國獨立精神電影獎提名，其後的《再生騎士》講述馴服野馬的牛仔競技場新星，身受重傷後如何重拾人生意義，更獲康城影展導演雙周藝術電影獎，並因此受Marvel賞識，委任她執導安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）等主演的《永恆族》。

近年金獅獎得主都被視為來年奧斯卡的熱門，像《忘形水》、《羅馬》及去年的《小丑》，都能躋身最佳電影的候選名單，12月4日在美國上映的《Nomadland》，幾乎被影評人一致看好能拿到明年4月25日舉行的奧斯卡頒獎禮入場券，更有評論預測趙婷將再創歷史，成為史上首名獲奧斯卡最佳導演提名的亞裔女性。

「瑪嘉烈公主」封后

雖然法蘭西絲麥杜文在《Nomadland》的演出受到擊節讚賞，甚至看好她有望三度在奧斯卡封后，但在威尼斯影展，最佳女主角殊榮卻敗在《Pieces of a Woman》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）手下。這名32歲女星憑《王冠》首兩季扮演瑪嘉烈公主為人所熟悉，又演出過《職業特工隊：叛逆之謎》等電影，但威尼斯影后卻是她首個國際獎項。該片講述準媽媽選擇在家中分娩，過程中引發併發症胎兒夭折，面對失去女兒的傷痛，還得處理跟丈夫的分歧，以及應付關係一向疏離的母親。雲妮莎致謝時把獎項獻給所有失去孩子而又未能說出自身經歷的母親，並特別鳴謝扮演其夫婿的拍檔沙拉保夫（Shia LaBeouf）。

黑澤清奪最佳導演

《東京奏鳴曲》黑澤清憑新片《間諜之妻》奪得最佳導演殊榮。《間》片由高橋一生及蒼井優主演，故事以太平洋戰爭前夕為背景，講述高橋一生偶然發現可怕的國家機密，為了正義決定向世人公開一切，身為妻子的蒼井優支持丈夫，誓要共同進退。這是日本導演自《盲俠座頭市》北野武後，相隔17年再獲此獎。

另一方面，意大利演員Pierfrancesco Favino憑《Padrenostrofor》稱帝；《校園欺凌後》米高法蘭哥（Michel Franco）的新片《New Order》奪得評審團大獎；《暴走列車》俄羅斯導演安德烈岡查洛夫斯基（Andrei Konchalovsky）則以《Dear Comrades》捧走評審團特別獎。