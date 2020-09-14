預告與賴慰玲感情戲峰迴路轉 張振朗咀戲毋須理王浩信感受

【明報專訊】張振朗、馮盈盈、高海寧及湯怡等昨日在電視城為本星期大結局的《反黑路人甲》宣傳。振朗與王浩信劇中在車廂「hehe咀戲」成為熱話，他自爆這幕只咀了一次，但拍了兩日，因他忍不住笑，過程開心，女友看後都覺得好笑。他預告與賴慰玲劇中關係峰迴路轉，讚對方好戲，期待再合作。馮盈盈有興趣挑戰「sheshe情」，屬意蔣家旻做對手。高海寧主演《C9特工》緊接《反》劇播出，連續5劇出街，她笑言破公司紀錄，希望觀眾不會視覺疲勞。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

張振朗最開心是觀眾看他與王浩信的咀戲投入，瘋狂截圖並tag他，沒想到大家喜歡這個行為。可有助開拓同性市場？他說：「有男性留言話想試，我當堂嚇一跳，然後得啖笑。」他坦言惜浩信的壓力不及惜女仔大，不需要理會男方感受，如無意外也不會有「下文」。女友看完這幕有何反應？他笑言：「她都覺得好笑，但無再深究，工作而已，我平時不會。」他預告稍後與賴慰玲的關係會峰迴路轉，沒想到觀眾喜歡他們這對，形容為四聯幫的「神鵰俠侶」，他讚賴慰玲很好戲，互補長短，希望有機會再合作。會否開續集？振朗說要看監製，笑言若有下輯，跟浩信不知再可做什麼。牀戲？他笑說：「未到咁深入。」

高海寧連續5劇出街破紀錄

高海寧對劇集播到最後一星期感到很不捨，很喜歡這角色。日前她在劇中超性感色誘浩信一幕，觀眾看到大呼流鼻血。高海寧笑言不只有朋友截圖傳給她，還有同事讚她演得好，「說重點不在身材，而是出來氣氛搞笑。（可有NG？）不多，一跳就跳了上去」。她笑言拍胸部大特寫鏡頭時也感尷尬，人生第一次被這樣拍，攝影師都笑出來，因大家都未試過這樣拍。她又坦言若有續集當然好，最好安排多幾個男仔給她，一個浩信不夠分。

高海寧主演的新劇《C9特工》緊貼出街，她自覺今年很幸運，之前兩年默默拍劇，今年一次過推出，幸好4個角色都不同。計算內地劇《三十而已》在內，最近已連續5劇出街，她笑言：「好似破了公司的紀錄。（可擔心觀眾視覺疲勞？）不要這樣啦，之前已年幾冇見我，所以現在密少少。」

馮盈盈想咀蔣家旻

浩信與振朗劇中hehe情成為熱話，問盈盈若開續集要她演sheshe情可接受？她笑指都是可行的發展，未挑戰過這類角色，「如果給我揀會揀蔣家旻，我見網上有人說我豐厚嘴唇很性感，被吸引住，而這也是蔣家旻的標誌，我都想看看有共同特質的女仔會有何化學作用，諗起都覺得性感」。盈盈自言女校出身，有時跟感情要好的女性朋友都會Kiss面和作狀咀，所以不抗拒跟女性咀嘴。

湯怡下次想演烈女

湯怡表示愈近結局愈不捨，很期待7個女仔圍着王浩信屍體場喊戲，記得當時凌晨開始拍足三四個小時，大家都要配合喊的情緒，是一大挑戰。今次憑《反》劇入屋，湯怡望之後有多些劇集演出機會，下次想演有別於今次的柔弱角色，例如好似「水姐」這種剛強烈女，亦很想開拍續集。談到日前頭部受傷的鍾欣潼（阿嬌）已復工，湯怡表示不知道，但已問候阿嬌，知對方縫了很多針，大家都很擔心。

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