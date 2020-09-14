霍英東元配呂燕妮設靈 前媳婦朱玲玲致祭 霍震霆不捨母親

【明報專訊】已故全國政協副主席霍英東的元配呂燕妮，本月1號在養和醫院辭世，享年97歲，霍家昨日假北角香港殯儀館一樓基恩堂為霍老太設靈，以佛教及道教儀式進行，並於今日早上10時出殯，靈柩將移送至柴灣佛教墳場安葬。霍家低調處理喪事，殯儀館大堂告示牌只寫「霍」字，在升降機門旁邊，則豎立「霍母呂燕妮太夫人治喪處」，門外未見擺放大量花牌。

與霍老太生前感情不錯的霍震霆前妻朱玲玲，為表對長輩的最後敬意，戴上口罩身穿黑色連身裙的她約5時40分單獨出現。之後相隔10分鐘左右，霍啟剛的兩名小朋友分別由3名工人姐姐護送離開。

兩名前任特首梁振英和曾蔭權先後到場；5時半梁振英夫婦到達，霍啟剛與胞弟霍啟山親自在大堂迎接，逗留30分鐘，離開時則由霍震霆送到大堂道別。相隔20分鐘後，曾蔭權偕太太與兒子同行，逗留約20分鐘離開。其他到場致祭人士包括梁愛詩、譚耀宗、余錦基、何明懿。

朱玲玲晚上7時40分與兒子霍啟山手拖手步出。8時45分，霍震霆、霍震寰與太太陳琪琪及兒子霍啓文、霍啟剛與太太郭晶晶和兒子霍中曦、霍啟山、霍啟人等一同離開。霍震霆表示低調舉行喪禮是母親的意願。他對母親離世感不捨，母親支持父親逾半世紀，又照顧兒孫。他說母親接近100歲，人生最後一段路全家人都有陪伴她，父母會合葬。他提到孫仔霍中曦好乖，在靈堂幫手摺衣紙，之前探太嫲時陪做運動。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵