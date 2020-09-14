直播認離婚 康子妮唱《心動》爆喊

【明報專訊】43歲康子妮與49歲林曉峰結婚18年，育有兩名17歲及15歲兒子，一向給人恩愛印象，日前卻驚爆離婚，黃翊更傳捲入他們婚變風波，令黃翊急澄清。康子妮在離婚消息曝光後，一直未有回應，只在社交網上載跟林曉峰及細仔林熙為大仔林寶慶祝17歲生日的全家福，說有些東西是永遠不變的。

前晚康子妮網上直播唱歌，首度開腔承認離婚，不少網民留言鼓勵及叫她加油，她回應說：「我想講，你哋全部嘅加油，我都擺晒喺個心裏面，多謝你哋，多謝！」當有網民問：「呢排啲新聞唔係真㗎嘛？」她直認：「係真㗎！所以多謝你哋，知道我嘅事，你哋又喺度，我都好感激，大家都係好朋友，感謝。」她之後唱出林曉培歌曲《心動》，情緒顯得激動，邊唱邊忍不住喊。《心動》歌詞：「有多久沒見你，以為你在哪裏，原來住在我心底，陪伴着我的呼吸，有多遠的距離，以為聞不到你氣息，誰知道你背影，這麼長，回頭就看到你，過去讓它過去，來不及，從頭喜歡你……」似憑歌寄意。她選唱多首悲情歌，其中唱容祖兒的《花千樹》時，一度飲泣，停了數秒才繼續唱。康子妮又有感而發說人生一定有好多事情，會有好亦有不好，有時事情出現，會了解自己多些，從中學習。

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