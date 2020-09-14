舉V手勢遮額頭傷口 鍾欣潼未拆線食消腫藥帶傷復工

【明報專訊】鍾欣潼（阿嬌）日前在廈門入住的酒店房發生意外，頭部撞向雲石邊，近眉骨傷口長達6cm，送院縫數十針；之後任達華介紹整形外科醫生再為阿嬌的三層傷口重新縫合，外到內共縫了數百針，希望減低留疤痕。阿嬌原來已低調復工，她的拍檔內地藝人張睿的工作室在社交網上載新相，阿嬌的右手刻意放在額頭上，擺出V字手勢遮傷口影合照，微笑的她精神不錯。

娛樂組

阿嬌受傷後曾堅持回劇組開工，因是最後一天拍攝不想耽誤，但經理人霍汶希因她傷勢不輕不允許。阿嬌休息數天，情况穩定，她低調復工完成餘下戲分。她的拍檔內地藝人張睿的工作室前日在微博分享照片，阿嬌已拆去紗布，精神不錯面露微笑，與張睿合照時用右手舉V字手勢，刻意遮掩額頭傷口。

日內拆線 留廈門休養

張睿工作室留言祝阿嬌早日康復：「電影殺青啦！然後馬不停蹄奔向下個組，很開心和大美女鍾欣潼合作，希望你早日恢復​​​​。」據知張睿要趕入另一劇組，阿嬌不想影響大家檔期，於是帶傷開工。

霍汶希回覆傳媒表示阿嬌傷口仍好腫，開工前一天吃了一日消腫藥，化妝時亦好小心處理傷口怕受感染。劇組亦配合主要拍阿嬌側面及遠鏡。阿嬌日內會拆線，暫時會留在廈門休息，之後再有工作。