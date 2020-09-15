馬德鐘首次父子檔演戲 監製籲楊明為套劇不要揸車

馬德鐘（左）兒子馬在驤（右）首次拍劇，扮演父親的年輕版，但兩人沒有同場的戲分。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】馬德鐘和兒子馬在驤、唐詩詠、王君馨及鮑起靜等，昨日在將軍澳電視城為王心慰監製新劇《我家無難事》試造型。馬在驤將飾演爸爸馬德鐘年輕版，首次父子檔拍劇，但未有同場機會，馬在驤表示首次拍劇感覺得意，難在要演上世紀九十年代，他還未出世。馬德鐘亦說他不在場更好，免得兒子有無形的壓力。早前疑醉駕炒車並拒絕提供血液樣本進行酒精呼氣測試而被捕的楊明，正獲准保釋，但他未有現身，王心慰希望對方在拍攝過程中，為了她及套劇，不要揸車。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

馬德鐘表示由兒子演他年輕版覺得幾得意，兩父子會一起研究角色，將一些年輕時會做的動作講給兒子聽。他透露今次角色「懶有型」，其實鱷魚頭老襯底，又自以為是，因而爆出很多笑料，之前未演過這類角色。

馬在驤因疫情被迫留港

問馬在驤什麽吸引他處男拍劇？他老實說因疫情，回不了澳洲，至於中文方面，他笑言唔得都要得，不懂就請教爸爸。雖然父子未有機會同場，但他覺得有好有不好，好處是爸爸能即場提點，壞處是會很緊張。馬德鐘則笑言若跟兒子同一場景，時間許可的話都會留下看看，因他現時疊住拍網劇《飛虎之壯志英雄》，時間比較緊絀。問馬在驤未能返澳洲，會否很掛住女朋友？他即甜笑，說對方也不在澳洲，回了美國家鄉。

詩詠君馨喜與鮑姐合作

詩詠和君馨皆表示很開心可跟前輩鮑姐同場演戲，君馨稱之前原本有機會拍《同盟》，可跟鮑姐合作，但當時撞正《超時空男臣》，所以今次監製找她，即一口答應。詩詠則表示每次看鮑姐演戲，都被對方感動，知對方返TVB拍劇後，一直渴望合作，「今次鮑姐做我奶奶，馬神做我老公，很正。之前來來去去都是馬明（馬國明），今次可以同馬神合作」。詩詠透露劇中飾演貼地的有錢女，沒太多名牌穿，也不用出動私伙。她笑指拍完《超能使者》，將她的喜劇細胞打開，故拍《我家無難事》都得心應手。君馨則為劇集學習刺繡，角色跟她本人很急趕的性格完全相反，所以現在要學習「慢活」。

提到二人有份參演的新劇《唐人街》突然被抽起延播，詩詠和君馨相信每套劇都有它的命運，會在最好的時間推出，若可全球同步播放當然好事，因拍攝過程打得很辛苦，大家都很期待。

王心慰相信楊明案件排期需時

王心慰解釋楊明因有工作在身未能出席，之前已試造型。她表示無刪剪楊明的戲分，劇中演鮑姐第三仔，是一名時裝設計師，與黃嘉樂有一段疑似Hehe情。談到楊明案件還未有結果，可會作兩手準備？王心慰自言比較樂觀，套劇拍完都三個月後，根據她以往經驗，案件排期都需時。可擔心套劇出街時受輿論壓力？王心慰稱每件事情都有人喜歡和不喜歡，她選角純粹由演員角度出發。會否叫楊明開工時檢點？她笑言：「我直情叫他為了我和套劇，不要揸車。」至於影后鮑姐則表示從未演過喜劇的媽咪，角色可愛又搞笑。