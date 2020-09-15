施匡翹復工拍MV 邀林德信演情侶

【明報專訊】施匡翹早前確診新冠肺炎，康復後昨日復工，拍攝新歌《差不多小姐》MV，邀得林德信（Alex）擔任男主角。施匡翹衷心多謝大家在她患病期間給予關懷：「我出院回家後都自我隔離了一個月，醫生話我健康沒問題了；為了劇組安心，開工前我都再做檢測，肯定健康。」她表示期待已久再出新歌，找音樂人填寫其暗戀經歷，還向公司點名找Alex做男主角，兩人會飾演情侶，但沒有親熱戲，她笑說：「自己鍾意玩瑜伽，之前睇到Alex網上教瑜伽，就想到找他拍MV，他靚仔又成熟，我以前的MV男角不見樣，今次我強烈爭取Alex出鏡，反而細個暗戀興趣班的同學，沒那麼靚仔。」

Alex好開心能參與MV演出，結識多些朋友，他透露小時候讀男校，直至入大學才接觸女生，當年都有好多暗戀故事，他笑說：「我暗戀人，人又暗戀我，十幾年前仍然興寫情信表白，但試過食檸檬，我有收過追求者的情信，現在比較方便，在Instagram通短訊好直接。」他指疫情期間實施「限聚令」，覺得人與人之間減少互動，自己亦未能上瑜伽班和健身，於是找到另一樣活動，去大埔戶外踏單車：「見到好多人，我覺得是幾好活動，大家可以呼吸新鮮空氣。」

記者：鍾一虹