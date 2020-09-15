曾與前日揆兒子拍拖 36歲蘆名星陳屍寓所疑自殺

曾演出《天皇的御廚》、《八重之櫻》的蘆名星陳屍寓所，警方暫列自殺案處理。

【明報專訊】拍過《天皇的御廚》及《忒修斯之船》等日劇的女演員蘆名星，昨日被發現陳屍家中，終年36歲，警方暫以自殺案處理。另一方面，同樣是36歲的韓劇《馬醫》女星吳仁惠，昨日亦在家中企圖自殺，昏迷不醒，目前仍未脫離危險期。

文：蘇珮欣

據日媒報道，原名五十嵐彩的日本女星蘆名星，昨被發現陳屍東京寓所，終年36歲。據悉昨日上午6時半左右，蘆名星親人抵達其獨居寓所，發現她已身亡，現場沒留下遺書，但蘆名星被發現時，是用繩上吊的狀態，故推測為自殺，對於其真正死因，有待警方詳細調查。

蘆名星所屬事務所其後發表聲明，對於旗下藝人逝世感到痛苦、悲傷及遺憾，無法接受突如其來的消息，並懇請傳媒不要追訪死者家屬。

蘆名星在福島縣出生，早年以模特兒身分加入演藝圈，演出過不少日劇，包括《天皇的御廚》、《八重之櫻》、《忒修斯之船》，並在《相棒》系列扮演雜誌記者。蘆名星另一日劇《血色星期一》，男主角三浦春馬亦於今年7月輕生，同劇兩名年輕演員離世，令人惋惜。

據報蘆名星私下喜歡做Gym、露營及釣魚，興趣是跳舞、美甲及演奏單簧管，也有研習英語會話及書法。去年有日媒報道，蘆名星與前首相小泉純一郎兒子、《超級特派員》42歲男星小泉孝太郎拍拖，兩人帶愛犬散步，有指二人因合作《八重之櫻》及《法妻當自強》而撻着，曾短暫交往，但已分手。另外，與蘆名星同期出道的《花樣少年少女》男星木村了，昨日發文悼念好友。

韓星吳仁惠企圖自殺命危

另一方面，曾參演韓劇《馬醫》及電影《速水花美男》的36歲女星吳仁惠，昨被發現於仁川延壽區公寓內昏迷不醒。警方表示，昨日約清晨5時，接到吳仁惠朋友報案，於是派救護員趕往現場。據報吳仁惠當時心跳已停頓，經搶救後雖然恢復心跳與呼吸，但仍未脫離危險期。警方懷疑吳仁惠自殺，正調查事件經過。

韓媒指吳仁惠與前經理人公司Red Line娛樂合約屆滿，目前專注在YouTube頻道演出，上月吳仁惠就重提2011年她出席釜山國際電影節時穿著的性感晚裝，還拿出晚裝介紹。吳仁惠企圖自殺消息傳出後，不少網民在其社交媒體留言打氣，望她早日康復。