《花木蘭》內地首周末收1.8億「令人失望」

【明報專訊】內地女星劉亦菲主演、製作費高達2億美元（約15.6億港元）的迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan），受疫情影響，部分歐美國家改於影視串流平台Disney+上架，至於全球第2大電影市場的內地，被形容為《花木蘭》最重要「票倉」，上周五開畫，首周末3日累收1.58億人民幣（約1.8億港元），排名在上映3星期的《八佰》之下。美國影視數據分析師Jeff Bock認為：「這是令人失望的開畫數字，迪士尼為內地觀眾度身訂做此片，他們卻不賣帳。」

至於荷李活另一大片《天能》，製作費同樣高達2億美元，全球累計票房已突破2億美元大關，雖然早前有報道指此片必須收5億美元（約39億港元）才能收支平衡，但以疫情下的電影市道來說，成績已算不俗。

提起《天能》，男主角尊大衛華盛頓（John David Washington）跟「蜘蛛女」辛蒂雅（Zendaya）合演的新片《Malcolm & Marie》，最近獲影視串流平台Netflix洽購版權，但上架日期未定。新片講述尊大衛飾演電影監製，某日跟女友辛蒂雅出席首映禮後，原本興高采烈地回家，隨着話題涉及彼此舊情，氣氛頓時逆轉，隨時一發不可收拾。