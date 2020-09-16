譚凱琪留家安胎 體會「煮」婦唔易做

【明報專訊】38歲譚凱琪（Zoie）今年3月與拍拖8年男友莊日宇（Enrico）低調結婚，6月宣布懷孕喜訊，人生兩件大事緊接而來，她體會到做人妻及將為人母的責任重大，每天堅持親自煮三餐，廚藝獲老公欣賞是最大滿足感。她大讚老公是實事求是，不會花言巧語的人，對於老公曾表示想生5個小朋友，Zoie笑言生完第一胎先，之後再看情况。工作方面，她喜歡演戲，老公亦支持她，時間分配好會再拍劇。

記者：葉靜文

Zoie現在專心在家安胎，BB預計年底出世。她日前接受《明報》電話訪問，表示BB性別暫時保持神秘，遲些才會公布。她透露懷孕初期較辛苦，睡覺時間不會太長，數小時便會醒，現在情况好轉。懷孕至今，Zoie增了10多磅，手腳變化不大，有做適量運動。她現在親自煮三餐，食很多有營養食物，家人會煲湯水給她，老公亦很照顧她。在疫情下，她盡量減少出街，特別是早前疫情嚴峻，更延期做產檢。

廚藝進步獲老公讚賞

已成人妻及快為人母的Zoie稱心態有轉變，自覺責任重大，並說：「這數月深深體會做家庭『煮』婦不簡單，覺得自己進步不少，廚藝獲老公欣賞好有滿足感。」

她與老公Enrico拍拖8年結婚，她稱投入一段感情後，會想跟對方發展長久關係，他們相戀過程不是很轟烈，但細水長流好舒服。Zoie大讚老公：「Enrico好實事求是，不會花言巧語，會想大家的將來，有長遠計劃，有責任心。」兩人相處很直接，會指出對方好或不好的地方，希望互相進步。Enrico曾透露想生5個小朋友，問Zoie會否達成老公心願？她笑說：「看情况，生完第一個先。」

計劃產後復出拍劇

Zoie腹中BB將於年底出世，產後會否繼續工作？她表示鍾意演戲，屆時看身體狀况及時間分配，老公都支持她工作。她演出的劇集《過街英雄》剛播完，之前她未能參與宣傳，但在家晚晚捧場，有時看到動作場面，會感覺到BB踢她，好似好緊張。

Zoie好姊妹陳凱琳是兩子之母，她透露有問對方意見。陳凱琳昨日在社交網上載與Zoie為造型師慶祝生日的照片，Zoie穿著白色鬆身衫，精神甚佳。

化妝：Aiko Tsang

服裝：Tory Burch

飾物：The Styling Concepts

形象：Jacky & Jenny & The Styling Concepts

攝影：ctkkit