陳潔靈義唱助同業 鄭丹瑞籌劃《小男人週記》音樂劇

【明報專訊】陳潔靈、鄭丹瑞（阿旦）及導演陳恩碩昨日出席網上直播《我們的青春日誌》音樂會記招，是次音樂會收入扣除必要開支後，將全數為陳恩碩長期合作的音樂劇班底和其他劇場的自由身工作者紓困。

陳潔靈表示已很久沒有唱歌，對上一次已是6月尾的佛教祈福活動，今次是義務獻唱，她說：「當接到阿旦電話，他一講個騷的性質，我就一口答應。」陳潔靈稱疫情期間，大家手停口停，尤其娛樂圈，更應守望相助，希望為同業出分力。

問到有無計過疫情期間損失多少？陳潔靈表示沒去想，原本8月在大馬舉行的音樂騷《三個女人一墟》也因疫情延期，這段時間當充電、沉澱和學習，找些新靈感，人生有很多東西值得珍惜，希望透過音樂令大家身心平和。可會與阿旦合作，效法許冠傑和郭富城舉行個人網上騷？陳潔靈表示可考慮，現時開騷模式也有很大改變，希望可透過網絡推動廣東歌。

阿旦透露4年前看過陳恩碩的音樂劇後，非常欣賞對方，更將他推薦給林子祥，為林子祥之前的音樂劇擔任導演，笑稱兩人十足「兩爺孫」。

阿旦開金口壓力大

阿旦為今次音樂會開金口，負責開場歌，他笑言很大壓力，有晚專程到陳恩碩屋企練歌。過去曾透露想辦《小男人週記》音樂劇，阿旦表示廣播劇、電視、電影、出書及舞台劇等多個範疇都做過，如果做埋音樂劇就完美，希望明年成事，但要視乎疫情，他說：「我較傾向細規模舉行，想在一個很有型的細場搞。不過我不急，度住先，一得就去。」

記者：陳釗