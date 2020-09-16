【開箱】紀錄片《老友鐵騎遊：貫穿南北美洲》 中佬版「電波少年」

【明報專訊】49歲《迷幻列車》伊雲麥葵格（Ewan McGregor）與54歲英國電視節目主持查理布爾曼（Charley Boorman）去年駕駛電單車長征南北美洲，並把旅程拍成紀錄片《老友鐵騎遊：貫穿南北美洲》（Long Way Up），9月18日起在影視串流平台Apple TV+上架。兩個歲數加起來破百的中年男人，橫越南北美洲，感覺就像日本NTV電視台1992年節目《電波少年》。這個中佬版「電波少年」，比起當年的少男，使用更多高科技，驚險度與趣味也絕不遜色。

逾百天長征 橫跨13國家

伊雲麥葵格與查理布爾曼因合演電影《The Serpent's Kiss》而相識，兩人同樣熱愛電單車及冒險，因而成為好友。他倆2004年首次拍紀錄片《Long Way Round》， 駕着電單車從英國倫敦去到美國紐約。3年後，他們的鐵騎足迹，遍及蘇格蘭和南非。相隔13年，伊雲與查理決定再一次展開公路之旅，雖然他們已過了或接近知命之年，但愛冒險的心沒變，計劃騎電單車超逾100天，行駛1.3萬英里（約2.1萬公里），從位於阿根廷有世界盡頭之稱的烏斯懷亞（Ushuaia）出發，一路向北行，直抵美國洛杉磯，其中會途經智利、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞及墨西哥等13個國家。

有別於前兩次，伊雲與查理今趟為了減碳、奉行環保原則，由以往選用汽油電單車轉為電動電單車，於是找來著名電單車廠牌Harley Davidson，為他們提供兩架仍未上市的型號。全程跟着二人拍攝的導演David Alexanian及Russ Malkin則駕着全球首兩台的Rivian環保電動車。

為環保選用電動電單車

《老友鐵騎遊》全季10集，首3集會於周五推出，其後逢周五更新一集。首集講述伊雲與查理為旅程籌備數月，並於英國倫敦設總部，進行前期工作，包括測試攝影器材、路線規劃、資料蒐集及語言練習等，伊雲與查理應付日常工作之餘，積極參與籌備，特別是與電動車生產商溝通。

一向鍾情天然能源的伊雲，自爆家中有不少用太陽能發電的家電，對於今次旅程選用電動電單車，實在又喜又怕，「電動電單車能更直接感受路上行駛的感覺，最擔心是找地方叉電，如果無法叉電，旅程就玩完！」幸好他們人面廣，不但有車廠協助，還請來職業車手當顧問。電動車經過多番修改後首次「落地」，伊雲與查理也大讚開得好順、好舒服。

伊雲與查理抵達烏斯懷亞準備出發前，突然發現電單車的叉電器出現問題，未能啓程。伊雲一臉無奈表示，「我不能冷靜，但要學會冷靜」；問題擾攘兩日，車廠技術人員最終解決，可謂有驚無險。出發當日，伊雲與查理沒有隆重的啓程儀式，僅互相擁抱說一句「我愛你」，便騎上電單車展開長征。為了方便拍攝及溝通，伊雲與查理的頭盔裝有鏡頭及咪高峰，行車時兩人可以對話。伊雲與查理日前接受本報訪問，問到行車期間說什麼時，查理笑言他們有講不完的話題，「有時會提醒對方注意公路上有動物出現」。伊雲則表示他車上有計算器，故經常提及電單車行了多久、尚餘幾多電量等。

荒山野嶺尋找叉電器的煩惱

談到電單車叉電，無疑是整個旅程最大挑戰，要在荒山野嶺、偏僻公路找個插蘇，真的談何容易，也是此片最大看點。伊雲與查理每日均要在電池耗盡之前，找到地方叉電，他們試過在阿根廷某偏郊酒店，嘗試多次均無法接通電源，讓他們不知如何是好，其後想到可能因為室外天氣太冷，結果將電單車搬到室內才能順利叉電。另外，他們會在每個成功叉電的地方，貼上節目名稱的貼紙，以展示他們的足迹，相當有心思。

這趟南北美洲之旅路途遙遠，他們平均每日要走約290公里，查理表示整個旅程困難重重，「跨越邊境、經過沙漠、泥濘、長時間行車等；最恐懼是預料不到會突然發生什麼事，令精神緊張，好可能突然炒車」。的確查理所說的都有發生，伊雲在智利一片沙地中炒車，幸好沒大礙。伊雲坦言不會因為怕受傷而不再駕駛電單車，「不去想壞事會發生，因為我愛挑戰，不會因為怕危險而停下來。我喜歡冒險，這是我的生活方式」。

與UNICEF合作 探訪難民

其中一集，伊雲與查理到訪學校，與小朋友互動，前者問有沒有看過他演出的《星球大戰》時，全場鴉雀無聲，場面搞笑，伊雲也強調在節目中完全表現自己最真實一面。除了駕駛電單車外，還可看到各地風景與名勝，以及他們與當地人談天交流，聽別人的故事，了解當地人的生活等。據悉這節目與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，探訪哥倫比亞及秘魯的難民；查理表示，難民生活環境雖然困苦，但他們十分樂觀，被深深感動，成為他們這次旅程中最難忘的事。

上架日期：9月18日