36歲「小鬼」黃鴻升猝逝 伏屍住所浴室外 口鼻有血

【明報專訊】台灣知名藝人「小鬼」黃鴻升在台北市北投家中猝逝，終年36歲；昨午小鬼死訊傳出，震驚台灣娛樂圈。據報黃父昨日中午到兒子家時，發現小鬼倒臥主人房浴室外，趴臥地上，口鼻處有一灘血。黃父立即報警，當時小鬼已無氣息，屍體僵硬。小鬼的死因眾說紛紜，有說是突發心肌梗塞，亦有指他在浴室跌倒撞頭送命，黃父則表示兒子沒有任何相關病史。家屬已同意解剖，法醫將於周五（18日）解剖確定真正死因。小鬼周一於facebook直播，給粉絲最後留言：「大家再見~ ~掰掰」。

據台灣傳媒報道，小鬼父親昨上午11時許到兒子位於北投寓所，是他去年以逾3000萬新台幣購買獨居，他的家人住附近，黃父幾乎每日也會往見兒子，小鬼前一天跟家人吃飯，一切正常。昨日黃父到兒子寓所時見電視與冷氣開着，但未見兒子身影，走入主人房時見兒子倒臥地上報警。警方到場調查，小鬼當時身穿T恤與內褲，浴缸放滿水，疑似正要冲涼，內褲褪至大腿，可能走出浴室時跌倒，口鼻撞地板故地上有血迹。現場無藥物、酒樽等，他的遺體下午送往台北市第二殯儀館。士林地檢署派員會同法醫初步檢驗後，初步排除他殺之嫌，檢察官表示家屬同意解剖，詳細死因要待解剖後才能釐清。

有遺傳性糖尿病

去年小鬼接受傳媒訪問時透露，身體檢查時發現自己有遺傳性糖尿病兼且三高，為免家人擔心，他注重健康，戒糖兼控制飲食與運動，半年減了15磅。

據知小鬼前日下午跟經理人談公事後，約5時許駕車離開。警方調查，小鬼前晚7時15分獨自駕車，在寓所停車場泊車後，搭電梯返家，其間再沒有出外。小鬼的最後身影是搭電梯閉路電視數十秒所見，他穿著藍色棒球衣、短褲與斜孭包，站着照鏡。

周一開live說再見

小鬼猝逝令人震驚，他最後在社交平台現身是透過Instagram的限時動態，分享跟狗狗互動的畫面，日前他開工跟柯有倫、竇智孔與一班工作人員合照，留言：「扛得住」。粉絲最痛心是14日（周一）他在facebook「聊聊大明星」live後，他跟粉絲繼續互動，最後兩句留言：「不見不散喔」、「大家再見～～掰掰」。他的死訊傳出，粉絲悲痛難以接受，「不是說好不見不散」、「快出來跟大家說 這只是一個不好笑的笑話」。

滾石唱片也發出聲明：「我們的鬼哥黃鴻升已離開地球，回到他的星球了。」並透露他原本已錄好幾首新歌，遺憾來不及等到新專輯推出。據稱小鬼跟柯有倫、竇智孔錄製好新的合唱歌曲。小鬼生前很喜歡研究外星人，滾石的聲明中也提到：「Alien，你曾說覺得自己不是人類而是外星人，可能不適合住地球，你寫過『有一種才華洋溢，叫樂觀不強求。』但是在地球的這段時光，你的才華洋溢、熱情開朗、拼命衝勁，是大家心中最棒的家人、朋友、夥伴、歌手、主持人、主理人、畫家……」

四棲藝人 四度來港開騷

小鬼2018年加入《綜藝玩很大》主持行列，他不計形象玩得投入獲觀眾支持，2019年入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，可惜與獎項擦身而過。《綜藝玩很大》團隊昨指出，目前節目還有5集存檔，「都是小鬼的心血，會正常播出，下周錄影則取消，一切先以協助家屬處理後事為重」。

小鬼（黃鴻升）是歌、影、視、主持四棲藝人，於2002年跟陳柏霖及遠藤章造組成「HC3」出道，翌年跟韓宜邦（Junior）及林埈永（綠茶）再組成「丸子」，但很快宣布解散，小鬼開始作個人發展。小鬼擔任綜藝節目主持、拍電視劇、電影並推出唱片，曾四度來港舉行演唱會，最後一次是2018年7月於麥花臣場館演出。

娛樂組