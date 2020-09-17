胡楓黃斑病變恐失明 鼓起勇氣打針入眼

【明報專訊】88歲的胡楓（修哥）昨日以健康教育大使身分出席《老年黃斑病變》單眼檢查大行動記者會，他表示幾年前望見大廈彎彎曲曲，接受這項單眼檢查，發現患上老年黃斑病變，擔心病情惡化致失明，於是鼓起勇氣接受針藥治療，「最初聽到要打針入眼，幾得人驚，但想到失明就弊，所以要及早醫治，其實打針時不痛，只有少少麻醉，打過三次針，現時我視力好精靈，可以揸車，最緊要可以睇女仔。」他透露有定期接受身體檢查，報告好滿意，是給自己的大禮。

會出席譚炳文喪禮 指李香琴愛工作

修哥原定5月舉行個唱，因疫情延至明年6月，亦將以89歲高齡踏上紅館開騷刷新紀錄。目前他跟無綫仍有合約，見第三波疫情稍緩，直言心思思想工作：「疫情期間，我暫停工作9個月，留家抗疫，只是孫女來探訪才有靚女見。已休息很久，現在等工作安排。」談到譚炳文過世，修哥表示跟炳哥相識六七十年，一定會出席喪禮：「對上一次見炳哥是幾個月前，我知道他長期病患，不時有託他女兒問候。」問到有否探望李香琴，修哥說：「好耐之前有探過，不過她已不認得人，患老人癡呆症真是好危險，因為她曾經跌倒，我都勸過她不要接太多工作，但她不聽講，她鍾意工作，都應該要衡量身體承受到先得。」修哥建議老友記要多出去應酬，訓練腦筋靈活。

記者：鍾一虹