女兒被網友批垃圾 陳柏宇：覺得好笑

【明報專訊】江伊晴（前名江若琳，Elanne）、陳柏宇（Jason）、小肥昨日錄影ViuTV節目《Chill Club》；Elanne表示婚後好少演唱，今次有機會跟2007年同期出道歌手同台演出，非常開心，她笑言好欣賞老公蕭唯展（前名蕭潤邦）歌聲，覺得對方應該參與今次聚會演出，可惜他怕出鏡，好難才邀得他開金口：「他只限於沒鏡頭地方、車廂才會唱歌，我曾經想偷拍他，但他實在對鏡頭太敏感，沒法捕捉。」

Jason近期忙於湊女，對於網上分享女兒生活片段，被網友狠批女兒「垃圾」，老婆為此事嬲到反擊，Jason反應平淡：「哪有人會話BB是垃圾，都冇point，我覺得好笑，這些情况只會在卡通片出現。老婆心情冇問題，都不需要刻意安慰。我不會為黐線的人，減少分享女兒可愛相片和片段。」

台灣男藝人黃鴻升（小鬼）在浴室滑倒傷頭猝逝，Jason、小肥和Elanne雖然跟小鬼不認識，但聽聞噩耗同感可惜和遺憾，Elanne慨嘆：「 近兩年好多想像不到的消息和新聞 ，大家真的要珍惜身邊人，沒有什麼比健康更重要。」小肥指最近都有幾名圈外朋友突然離世，令他好震驚。

記者：鍾一虹