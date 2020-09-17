傳《愛‧回家》導演為黃手套風波被迫辭職 周嘉洛漏口風：導演私人理由請辭

【明報專訊】無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》上周播出「趕根入窮巷」一集，出現14秒黃色膠手套展示「五一」手勢畫面，引起網民爭議，無綫事後稱會嚴厲處理事件，找出故意製造破壞的人。有傳拍攝當日因有藝人貪玩「惹禍」，將其中一隻黃色手套變成「五一」手勢，最終由有份負責該場戲的導演Justin孭鑊，被無綫以涉違國安法迫辭職。無綫稱事件仍在調查中，Justin表示仍是無綫員工，未有被處罰，不過周嘉洛漏口風稱導演因私人理由辭職。

就有關「五一」黃手套風波，導演Justin孭鑊被迫辭職傳聞，無綫回覆查詢時表示︰「我們不會評論個別員工離職事宜。就早前播出的《愛‧回家之開心速遞》有場面可能被人干擾，事件仍在調查中，如果是有人刻意破壞，無綫電視一定會嚴肅處理，絕對不能接受、亦不會容忍類似事件發生。」至於傳要孭鑊的Justin，接受傳媒查詢時說仍是無綫員工，昨日仍會返工，並表示該集出街後未有被公司召見問話，也沒被處罰。

傳有藝人貪玩出事

昨日劉丹（丹爺）、呂慧儀、周嘉洛、鄺潔楹、陳浚霆等一眾《愛‧回家》演員，現身電視城慶祝該劇1000集活動，監製林建祥亦有出席，對於盛傳導演Justin被辭職，林建祥表示因公司已回應，所以不再回應。

當日在「五一手套事件」現場的丹爺、呂慧儀、周嘉洛及陳浚霆也有回應事件，丹爺與呂慧儀稱交由公司處理，事件發生後未有影響劇組開工氣氛，大家一心希望把劇拍好。有傳因有藝人貪玩出事？丹爺說：「當日在場不察覺事件發生，事後看照片才知道。」現在可會人心惶惶？他表示不會，相信公司會處理好；呂慧儀認為最緊要做好本分，把戲演好，不要想得那麼複雜。

周嘉洛表示事件公司已調查中，以他所知Justin是因私人理由辭職，他亦不敢亂講。傳因有藝人貪玩演變事件，周嘉洛稱當日也在現場，但沒留意到手套，亦無聽過這說法。之後拍攝會否加以小心？他稱演員很少干涉其他部門工作，每人都有自己崗位，最重要做好本分。

未有影響劇組士氣

陳浚霆稱有留意報道，亦已傳信息問候Justin，但對方未回覆。事件可有影響劇組士氣？ 他直言絕對無，並說：「因每日開工時間很密，基本上無時間諗其他事情，一入廠便即刻埋位拍攝。」陳浚霆稱拍攝該場戲時，他和周嘉洛及李偉健3人在外面拍攝，完全不知道房間內發生什麼事。

問到鄺潔楹劇中對手Justin傳被迫辭職，她稱對方只是客串，又表示劇集始終有很多家長及小朋友收看，因此言行舉止都會加倍小心。

期待創造2000集歷史

《愛‧回家》目前已拍超過1030集，丹爺希望再做多200集便能打破《真情》紀錄，眾演員意願是邁向2000集。呂慧儀希望長拍長有，最緊要有丹爺帶住一起破紀錄。

周嘉洛也期待能創造2000集歷史，更笑言打算將《愛‧回家》申請健力士世界紀錄，成為全球最長的處境劇，他說：「我諗全球來說，丹爺應該都是拍處境劇最長的男演員。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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